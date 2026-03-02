Feminicidio en Sucre: reconocida maestra habría sido asesinada por su pareja en Colosó

Imagen de referencia. Familiares de la víctima señalaron que la pareja atravesaba problemas por los celos del sujeto. Foto: EFE - José Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan el asesinato de la docente Eugenia Isabel Pérez Hernández, quien en la mañana del pasado domingo primero de marzo fue asesinada en la casa de sus padres en el municipio de Colosó, en Sucre.

Lea: Cancelaron visita de Fico Gutiérrez y Julián Rendón a Hidroituango por presencia de drones

Según primeras versiones, la mujer, que llevaba varios días en la vivienda de sus padres, fue atacada por su pareja sentimental, quien llegó al lugar argumentando que necesitaba hablar con ella. Pero luego de una discusión, el sujeto la hirió con un arma blanca y en reiteradas ocasiones.

Posterior al ataque, el sujeto identificado como Luis Fernando Barrios huyó del lugar y, al parecer, habría consumido una sustancia tóxica, por lo que tuvo que ser internado en un centro asistencial en Sincelejo.

El hecho ha sido ampliamente rechazado por la comunidad. En redes sociales, uno de sus allegados señaló: “No es una discusión que ‘se salió de control’. No es un problema íntimo de pareja. Es violencia, es feminicidio, es una vida arrebatada. Mi prima dejó dos hijas, dos niñas que hoy tendrán que crecer con la ausencia de su madre”.

Le puede interesar: Bus de transporte público se incendió en la vía Pereira - Manizales: iban 17 extranjeros

Por su parte, la alcaldía de Colosó indicó: “¡No más violencia contra la mujer! ¡No más feminicidios! Rechazamos todo acto que atente contra la vida, la dignidad y los derechos de nuestras mujeres. La violencia no puede seguir arrebatando sueños, familias y futuros”.

Además, la administración pidió a la comunidad “denunciar, acompañar y proteger”, así como enviaron las condolencias a la familia. “Pedimos a Dios que envuelva con su manto de consuelo y fortaleza a sus padres y a todos sus seres queridos en este momento de profundo dolor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a sus corazones y les dé fuerzas para continuar”.

Eugenia Isabel Pérez Hernández era profesora de preescolar de una institución en la vereda La Esmeralda de Colosó, donde además era reconocida por su trabajo comunitario. Sumado a esto, era madre de dos menores de edad. Según señalaron sus familiares a medios locales, atravesaba un mal momento con su pareja, debido a los celos constantes que el sujeto demostraba.