Corralejas en Sabanalarga, Atlántico, dejaron 77 heridos y dos muertos

Un joven murió por la embestida de un toro y el otro en medio de una riña dentro del ruedo.

Redacción Colombia
07 de octubre de 2025 - 04:43 p. m.
Las corralejas tuvieron una programación de seis días en Sabanalarga, Atlántico. La Defensa Civil, en conjunto con el Puesto de Mando Unificado (PMU), atendieron a los heridos durante las fiestas.
Foto: Archivo Particular
Según el balance preliminar de la Defensa Civil y organismos de socorro de Sabanalarga, Atlántico, que atendieron las emergencias durante los seis días de las fiestas taurinas, 77 personas resultaron heridas y dos murieron.

Una de las víctimas mortales fue un soldado de 18 años, identificado como Breiner José Marrugo Castro, oriundo de Arjona, Bolívar, quien fue embestido por un toro el primer día de corralejas. El joven permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica San Rafael, con una fractura de cráneo y una herida en la pierna izquierda, donde finalmente falleció.

El segundo muerto se registró tras una riña dentro del ruedo. El hombre de 34 años, identificado como Elian Samir Sarabia Polo, resultó herido en el tórax, en la costilla y en el pómulo izquierdo con una banderilla por un menor de edad con el que tuvo diferencias personales. Alcanzó a ser trasladado al hospital del municipio, donde posteriormente confirmaron su muerte por la gravedad de las heridas.

“Dentro del lugar se presentó una pelea y fueron utilizadas armas blancas, con las cuales se causaron heridas de gravedad ambas personas. Ellos fueron remitidos a centros asistenciales y pasado un tiempo me fue reportada la muerte de uno“, reportó en su momento el coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, Jesús Manuel Estrada Muñoz, a Blu Radio.

De acuerdo con la Defensa Civil, en cada jornada dispusieron de un equipo de entre 10 y 12 voluntarios, además de dos médicos y tres auxiliares de enfermería. El Puesto de Mando Unificado (PMU) estuvo conformado por la Secretaría del Interior, la Secretaría de Salud, el personero municipal y el Comité de Gestión del Riesgo.

Además, las autoridades aclararon que el balance de los heridos corresponden a las atenciones realizadas en el lugar de los hechos, ya sea por golpes, cornadas, riñas, entre otras. Los casos remitidos a clínicas y hospitales de la región son manejados directamente por cada institución médica. Finalmente, reiteraron el llamado a la prudencia y a la prevención durante estas celebraciones.

