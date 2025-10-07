Mujer murió tras practicarse una cirugía estética en una vivienda en Pasto

Imagen de referencia. La mujer sufrió complicaciones derivadas de una abdominoplastia que se realizó en un lugar clandestino. Foto: Getty Images

Una mujer de 34 años falleció tras someterse a una intervención estética en un lugar clandestino en Pasto, Nariño. La mujer estuvo hospitalizada por siete días en estado crítico pero por las complicaciones que presentó perdió la vida.

La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Ana Belén Arteaga, dio a conocer este caso y aseguró que la mujer se agravó después de practicarse la cirugía por una sobredosis de anestesia y tromboembolismo.

La funcionaria manifestó que el procedimiento lo llevaron a cabo en una vivienda y fue practicado por personal no autorizado ni con la formación necesaria para este tipo de intervenciones. “Son realizados sin profesionales capacitados, lo cual genera altos riesgos como parálisis, trombos, hemorragias e infecciones, entre otros”, indicó Arteaga.

Además, explicó que la mujer había ingresado el 30 de septiembre al Hospital Universitario Departamental, y con el fin de identificar el lugar donde le habían realizado el procedimiento, activaron el protocolo y estuvieron el 3 de octubre en la casa donde habrían hecho la intervención con funcionarios de la Subdirección de Calidad y Aseguramiento del mencionado instituto, en coordinación con la Secretaría de Salud de Pasto y Secretaría de Gobierno pero no obtuvieron respuesta.

“Estos sitios se camuflan por lo que son difíciles de identificar, por eso le hacemos un llamado a la comunidad para que informen o denuncien sobre dichos lugares y así las autoridades competentes tomemos las medidas pertinentes que eviten decesos por estas causas”, agregó la funcionaria.

Finalmente la directora reiteró a la ciudadanía que este tipos de procedimientos se los practiquen en lugares que tengan todos los requisitos, condiciones y protocolos de seguridad, además de que tengan en cuenta el personal que los atenderá, y en caso de observar irregularidades reportarlas a las autoridades.

Un hecho similar ocurrió en agosto en Barranquilla en el que Luz Estela Machado Rodríguez, de 54 años, perdió la vida luego de someterse a un procedimiento estético en un apartamento. Después de la intervención la mujer fue trasladada a una clínica por complicaciones pero falleció mientras la atendían.