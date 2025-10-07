Bloqueadas las vías de acceso a Chocó por paro minero y maderero, ¿por qué?

Imagen de referencia. Los mineros y madereros piden al Gobierno detener los operativos, así como acelerar su formalización.

El departamento de Chocó se encuentra incomunicado por cuenta de un nuevo paro minero y maderero que mantiene bloqueadas las vías que llevan de Quibdó hacia Medellín y Pereira. Los manifestantes protestan por incumplimientos del Gobierno de acuerdos previos y operativos recientes de la Fuerza Pública.

La Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachoc) y la Federación de Mineros del Chocó (Fedemichoco) habían advertido desde la semana pasada que durante las mesas técnicas que se hicieron entre el 2 y 5 de octubre no se llegaron a acuerdos para frenar los operativos, ni se ha avanzado en acuerdos con el Gobierno para la formalización de los mineros.

Por su parte, José Correa, representante legal de Asomachó y líder del paro minero en el departamento del Chocó, dijo a medios locales que no pudieron llegar a acuerdos para no destruir maquinarias, así como piden la participación de los ministerios de Defensa, Ambiente e Interior para iniciar el proceso de censo y formalización de los mineros, para evitar nuevos atropellos.

“Hoy el Gobierno nacional ha criminalizado la minería. Nosotros somos gente de bien. Lo único que pedimos hoy es derecho al trabajo, no pedimos más”, añadió Correa.

A las manifestaciones se unieron madereros que solicitaron a los propietarios de los comercios en Quibdó cerrar sus establecimientos. De igual forma se han difundido imágenes del paro en redes sociales en las que señalan: “Exigimos voluntad del Ministerio de Defensa para construir una ruta que permita frenar los operativos. La minería no mata, de ella obtenemos el sustento, el hambre sí mata y genera violencia”.

Ante el paro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló el pasado lunes 6 de octubre que “hemos tomado nuevas medidas, que buscan un tratamiento diferenciado para mineros en proceso de formalización y de pequeña escala. Priorizaremos la incautación de la maquinaria sobre la destrucción, si el entorno de orden público lo permite”.

A la par, en el municipio de Cáceres manifestantes también han bloqueado la vía hacia la Costa Caribe con vehículos y piedras, en contra de los más recientes operativos contra la minería.

Los manifestantes esperan que representantes de los tres ministerios y la delegación de la Agencia Nacional Minera hagan presencia en la zona para llegar a nuevos acuerdos.