Colombia
Barranquilla

Cortes de luz en La Cordialidad en Barranquilla y en Galapa: esto dijo la empresa

La empresa informó que trabajan al interior de la subestación Cordialidad en la reparación de un daño.

Redacción Colombia
25 de agosto de 2025 - 02:28 p. m.
Imagen de referencia. La empresa Air-e Intervenida informó que el restablecimiento del servicio está previsto para el mediodía de este lunes.
Foto: Cortesía Air-e
Foto: Cortesía Air-e
Este lunes 25 de agosto los usuarios de los circuitos San Martín, Cordialidad 8 y 9, Corredor Industrial Barranquilla - Galapa y parte del casco urbano de Galapa se encuentran sin servicio de energía por una avería en la subestación Cordialidad.

La empresa Air-e Intervenida informó que le han dado prioridad a los trabajos y han hecho refuerzos técnicos para restablecer con prontitud el servicio. La normalización del servicio está prevista para este mediodía, si no se presente alguna nueva afectación en la red.

Además, pidieron comprensión a los usuarios afectados por los cortes y aseguraron que las obras son necesarias para garantizar la continuidad del servicio a corto y mediano plazo.

Desde el sábado la empresa ha realizado trabajos eléctricos menores en diferentes zonas de Barranquilla lo que ha provocado otros cortes. Este lunes también están ejecutando obras en un sector del barrio Limoncito, en el norte de Barranquilla, por lo que hay suspensión del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la carrera 75A con la calle 65A.

Por otro lado, realizaron cortes por labores de adecuación eléctrica en el sector de la carrera 23 con calle 2C en Villa Campestre.

La empresa recordó que pueden mantenerse informados a través de sus canales de atención para reportar o conocer novedades durante la normalización del servicio.

Por Redacción Colombia

