Al menos 20 familias quedaron desplazadas tras ataque en Amalfi, Antioquia

En el municipio de Amalfi, Antioquia, hace presencia el Clan del golfo y el ELN. Foto: Alcaldía de Amalfi

Cerca de 20 familias que viven en la vereda Los Toros de Amalfi, en Antioquia, salieron desplazadas de su vereda luego del atentado a un helicóptero de la Policía Nacional el jueves 21 de agosto, al parecer, por temor a nuevos ataques en la zona.

Según la Defensoría del Pueblo, son al menos 45 personas que se desplazaron hacia la zona urbana del municipio. Además, la entidad señaló que la comunidad también teme por las minas antipersona y artefactos explosivos que se han instalado.

La situación también fue confirmada por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien reiteró que la fuerza pública debe enfrentar a los grupos armados ilegales que se encuentran en este sector, que serían el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

“El municipio rechaza de manera categórica estos hechos violentos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la región. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de la mano con las instituciones del Estado para salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de todos los amalfitanos”, aseguró el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez.

El desplazamiento de familias también ha venido empeorando desde junio, cuando en la misma vereda 31 familias (81 personas) tuvieron que dejar sus hogares y también hubo un confinamiento de 12 familias (50 habitantes) por la presencia de los grupos armados ilegales, señaló la Defensoría del Pueblo.

Ante la situación, el mandatario local Vélez aseguró que junto a la Secretaría de Gobierno y a la fuerza pública continuarán las investigaciones y las acciones de control en la vereda Los Toros para garantizar la seguridad de los ciudadanos.