Incendio en una vivienda en Medellín dejó a un hombre y sus dos mascotas sin vida

En una vivienda del barrio Belén Altavista de Medellín se registró un incendio en el que murió una persona, sus dos mascotas y un familiar de la víctima tuvo afectaciones por la inhalación de humo.

Tres tripulaciones de Bomberos atendieron el incendio y reportaron la muerte del hombre de 55 años con movilidad reducida y de las dos mascotas que eran unos conejos. Otra persona se encontraba en la vivienda pero logró salir con vida.

Testigos relataron que el hombre pedía ayuda pero que la intensidad del fuego no les permitía entrar. “Todo mundo tirando a colaborar, pero no había nada que hacer, porque eso se prendió y las explosiones pegaban era para afuera. El pobre muchacho se murió allá sin forma de ayuda, nadie pudo hacer nada”, dijo Omar García, a Telemedellín.

Las causas del incendio aún son desconocidas. Las autoridades evalúan los daños estructurales en la vivienda para determinar las posibilidades de habitarla nuevamente sin ningún riesgo.

Un hecho similar se registró en junio en el que murieron cinco mascotas en un incendio en un edificio del barrio Robledo La Campiña. Las personas que vivían en el apartamento afectado no se encontraban, pero sus tres perros y dos gatos no lograron ser rescatados.