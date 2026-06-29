Cuatro muertos y tres heridos dejó masacre en Barranquilla; revelaron imágenes de sicarios

Imagen de referencia. Este fin de semana se registraron más de 13 asesinatos en Barranquilla. Foto: API

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Una masacre se registró este fin de semana en el barrio Los Olivos I de Barranquilla, hasta donde llegaron varios sujetos armados que se movilizaban en motocicletas, en la madrugada del pasado domingo 28 de junio, y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que se encontraba en un establecimiento.

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El hecho que se presentó en el establecimiento Estanco y Estadero Los Olivos 14, sobre la calle 110 No. 14A-60, en la avenida Circunvalar, quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se ve que varios sujetos armados llegan al lugar en cuatro motocicletas.

Los sicarios ingresan al patio de la vivienda preguntando por una persona que intenta huir, lo que inicia la balacera que termina con el asesinato de cuatro personas y tres más heridas.

Identificaron a víctimas de masacre en Barranquilla

Tras conocerse los hechos, las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encuentran Luis Carlos Gamero Solano, de 53 años; Nelio Enrique Ferrer Mora, de 38; Nelbys Rafael Barrios Manjarréz, de 46, y Johan Andrés Riaño Cardona, de 21.

Tres de ellos fallecieron en el lugar del ataque, mientras que uno alcanzó a llegar con vida al Paso La Manga, donde poco después de ingresar se confirmó su fallecimiento. Además, se conoce que entre los heridos hay tres hombres de 27, 28 y 47 años.

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Sobre lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables, por lo que se ofreció una recompensa de COP 20 millones.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla se solidariza con las familias de las víctimas y ha dispuesto un grupo de inteligencia e investigación criminal con el objetivo de identificar y dar captura a los responsables de este lamentable hecho”, el teniente coronel Rodrigo Manrique, comandante operativo de la Metropolitana.

Este hecho se registró poco después del asesinato de una pareja en el sector Suroccidental. Según las autoridades, a Edwar Enrique Robles Castro, de 39 años, y Ana María Baza Pardo, de 45, les disparó un sicario mientras ambos se encontraban compartiendo a las afueras de su vivienda.

Las autoridades investigan si estos dos hechos están relacionados con retaliaciones entre grupos delincuenciales en la ciudad que continúan disputándose las rentas ilegales.

La escalada violenta de este fin de semana en Barranquilla deja más de 13 personas asesinadas, entre las que se destaca la de un hombre baleado en el malecón. Por ello, las autoridades locales reforzaron la presencia de fuerza pública en las calles. A la par, hay preocupación en la ciudadanía por la aparición de nuevos panfletos amenazantes.