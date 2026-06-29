Encontraron vivos a los jóvenes Luciana y Jerónimo, quienes habían desaparecido en Barú

Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra fueron encontrados cerca a Rincón del Mar, en Sucre. Foto: Armada Nacional

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En la mañana de este lunes 29 de junio, las autoridades confirmaron el hallazgo con vida de los jóvenes Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra, quienes en la tarde del pasado domingo fueron reportados como desaparecidos luego de que no regresaron de un paseo en una moto acuática de la que salieron desde Barú.

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Según indicó la Armada Nacional, los jóvenes fueron encontrados por pescadores en alta mar, cerca de Rincón del Mar, en Sucre. La comunidad los trasladó a la costa y posteriormente fueron llevados a un centro asistencial en Barú, donde se comprueba su estado de salud.

Dangond e Ibarra salieron sobre las 5:00 p.m. de la isla El Encanto, en Barú, a bordo de un jet ski que alquilaron en la zona. Posteriormente, bañistas y pescadores señalaron que los vieron por la zona llamada Barbacoas, pero en el transcurso de la tarde no se volvió a tener información de ellos, por lo que las autoridades activaron el operativo de búsqueda.

En la mañana de este lunes, las autoridades confirmaron el hallazgo de la motonave en alta mar, cerca de San Onofre, Sucre, por lo que los esfuerzos, en conjunto de la Armada y la comunidad, se concentraron en esta zona, donde finalmente los jóvenes fueron hallados con vida por pescadores.

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El hecho trascendió en medios locales, debido a que la joven Dangond es hija del reconocido político Orlando Dangond, quien lideró en el Cesar la campaña del presidente electo Abelardo De la Espriella.

Las autoridades no escatimaron en esfuerzos. Además de desplegar la fragata misilera ARC Almirante Padilla, la Patrullera de Costa ARC Batalla de Cispatá y el buque de desembarco anfibio ARC Golfo de Urabá, se contó con el apoyo del avión patrullero marítimo, un helicóptero y cinco unidades de Reacción Rápida de Guardacostas.

De igual forma, se usaron cálculos del módulo SAR (Search and Rescue), que permite “ajustar y canalizar los esfuerzos de exploración conforme a los últimos avistamientos, las condiciones meteorológicas y los modelos de corriente de agua”.

El rescate fue reconocido por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien agradeció a las autoridades, así como por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que señaló: “La Policía Metropolitana y la Secretaría del Interior están con ellos. Agradezco muy especialmente a la comunidad barulera que, inmediatamente supo de la desaparición, se movilizó unida en su búsqueda. Fue fundamental para encontrarlos”.