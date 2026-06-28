Lo que se sabe de la masacre en Guachené, Cauca: tres personas fueron asesinadas

Imagen de referencia. Según Indepaz, este año se han registrado 67 masacres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un nuevo hecho de violencia se registró en el Cauca. En una vivienda de la vereda Guabal del municipio de Guachené, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer, quienes presentaban heridas con armas de fuego.

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Sobre lo ocurrido, la Policía del Cauca informó que recibieron reporte sobre las 11:00 p.m. del pasado viernes 26 de junio. Al llegar al sitio, tras el aviso de la presencia de personas heridas, los uniformados hallaron a tres de las víctimas ya fallecidas, así como una más herida.

“Los policías llegaron al sitio y se percataron de la existencia de tres cadáveres, dos masculinos y uno femenino; además, observaron que una persona aún registraba signos vitales”, indica el reporte policial.

Identificaron a víctimas de masacre

Sobre los hechos, las autoridades señalaron que entre las personas asesinadas se encuentran Juan Hoyos, quien era mecánico; Juan Narváez, y una mujer que fue identificada como Yesica. Adicionalmente, se conoció que la persona herida fue Manuel Fernando Quiroz Alvear, de 33 años, quien fue trasladado al Hospital Municipal de Puerto Tejada.

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Sobre la situación en la región, el secretario de Gobierno de Guachené, Jaime Repiso, rechazó el crimen, así como hizo un llamado por el recrudecimiento de la violencia en el municipio. “Mensualmente estamos presentando entre tres y cuatro afectaciones contra la vida. Hacemos un llamado muy importante al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que se visibilice lo que está ocurriendo en Guachené y se adopten acciones contundentes que permitan devolver la tranquilidad a nuestros habitantes”.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó que en lo que va corrido del año han registrado 67 masacres. De igual manera, la organización resaltó que en la zona hacen presencia los frentes “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos” del Bloque Occidental “Jacobo Arenas”, así como estructuras asociadas a alias Iván Mordisco y la guerrilla del Eln, que están en disputa por el control territorial.

“No se trata de un hecho aislado, sino de la expresión más cruda de una violencia que ya había sido advertida tanto por las comunidades como por la Defensoría del Pueblo, en un territorio donde la población vive bajo presión de actores armados”, afirmó a Caracol Radio Leonardo González, coordinador de Indepaz.