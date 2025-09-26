Cuatro niños se intoxicaron tras comer un alimento que estaría en mal estado

Imagen de referencia. Los niños siguen hospitalizados y bajo observación. Foto: Getty Images

En medio de la conmoción que ha causado en Barranquilla la muerte de al menos 11 personas por el consumo de un licor adulterado, se conoció que en el municipio aledaño de Soledad se presentó, en la noche del pasado jueves 25 de septiembre, la intoxicación de cuatro niños, que habrían consumido un alimento que estaría en mal estado.

La alcaldía de Soledad señaló que los niños de 5, 6 y 10 años fueron atendidos en “el Centro de Salud Las Misericordias de la Urbanización la Central y remitidos esta madrugada a un mayor nivel de complejidad”, donde se ordenaron estudios toxicológicos para determinar las causas de la intoxicación.

“Esperamos la pronta recuperación de la salud de los cuatro menores de edad intoxicados por ingerir alimentos, al parecer, en estado de vencimiento y que se conozca, en las próximas horas, qué tipo de alimentos o sustancia provocó el cuadro de ETA (enfermedad transmitida por alimentos)”, dijo Edison Barrera, secretario de salud.

Se conoce que uno de los niños, que estaba bajo la custodia de una cuidadora, en el barrio La Central, se habría juntado con los otros tres niños que vivían en casas aledañas y se habrían comido un brownie que encontraron en una nevera y que estaría en mal estado.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud pidió a la comunidad extremar las medidas de prevención, higiene y conservación de los alimentos, así como estar pendientes de las acciones de los niños para evitar que se repitan situaciones como esta.

De los menores de edad se conoce que continúan hospitalizados, aunque se encuentran estables y sin síntomas de gravedad. A la par se espera un pronunciamiento de las autoridades sobre las razones de la intoxicación, así como una actualización de las condiciones en las que se encuentran los niños.