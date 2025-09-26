Asesinaron a dos mineros en Andes, Antioquia; van 48 muertes violentas este año

Imagen de referencia. Sujetos armados llegaron a la mina buscando directamente a los dos hombres asesinados. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un doble homicidio registraron las autoridades en la tarde del pasado jueves 25 de septiembre en una mina de la vereda La Piedra del municipio de Andes, en el suroccidente antioqueño. Las víctimas fueron dos mineros a los que sicarios buscaron directamente.

Según indicó la Policía de Antioquia, los delincuentes llegaron al lugar buscando directamente a los mineros Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorno. “Llegaron varios sujetos preguntando por los hoy occisos, cuando los ubican, los agreden con arma de fuego”.

Los cuerpos fueron hallados por las autoridades en la entrada de una mina en el sector conocido como Santa Teresa. Luego, fueron trasladados a la morgue en el casco urbano del municipio, que está a una hora y media de camino.

Aunque aún no se conocen las motivaciones del crimen ni los responsables, las autoridades resaltaron que en la zona hacen presencia el Clan del Golfo y miembros del grupo delincuencial de La Terraza.

Con estos homicidios, ya son 48 asesinatos que se han registrado a lo largo de este año en el municipio de Andes, lo que preocupa a la población y organizaciones sociales como Corpades que ha venido denunciando la creciente violencia en la región.

En el informe “Suroeste de Antioquia, bajo sombra del negacionismo de Andrés Julián Rendón y la expansión de grupos ilegales” advierten una agudización del conflicto por cuenta de las disputas entre grupos delincuenciales por el control de las rentas ilegales, que aumenta la violencia durante la cosecha cafetera, en la que no solo aumenta la población flotante, así como el consumo de drogas.

En respuesta, la Fuerza Pública indicó que aumentó la presencia de uniformados, mientras que desde la gobernación anunciaron proyectos como el Plan Cosecha 2025 para prevenir extorsiones, hurtos y homicidios durante la recolección de café, que va hasta diciembre.