Salió Jaime Andrés Beltrán de la alcaldía de Bucaramanga; este es su reemplazo

Tras confirmarse la nulidad de la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y de que se resolvieron las acciones judiciales con las que el político intentó mantenerse en el cargo; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, designó al nuevo mandatario encargado mientras se realiza todo el trámite para las nuevas elecciones atípicas.

El escogido fue el director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Jesús Sánchez, quien además ha ocupado diferentes puestos de la administración pública.

“Nombré a un abogado especialista en derecho administrativo, dos veces alcalde, es decir, tiene la experiencia para los procedimientos. Ha hecho excelente trabajo en Gestión de Riesgo”, dijo en rueda de prensa Juvenal Díaz.

¿Quién es Eduard Jesús Sánchez?

Sánchez, oriundo del municipio de Jesús María, es abogado en la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en proceso penal y en derecho administrativo, así como tiene una maestría en Administración Pública.

En el ámbito público, Sánchez fue alcalde de Jesús María en dos ocasiones (2012-2015 y 2020-2023), así como asesor en la Contraloría Departamental de Santander y Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), desde donde atendió las emergencias por condiciones climáticas en el último año y medio.

Tras ser notificado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el gobernador Díaz deberá pedir a la Registraduría que convoque las elecciones atípicas en las que se escogerá al nuevo alcalde de la ciudad. De igual forma, desde el partido que apoyó a Beltrán tendrán que presentar una terna de la que saldrá el nuevo alcalde encargado que estará hasta que se realicen los comicios.

¿Por qué anularon a elección de Jaime Andrés Beltrán?

El Consejo de Estado, en segunda instancia, decidió anular la elección del “Bukele santandereano” al considerar que incurrió en doble militancia, debido a que, durante las elecciones de octubre de 2023, apoyó a candidatos al Concejo que no eran del partido que le dio el aval.

“Es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la suya”, indica el fallo.

El entonces candidato solo podía apoyar a los candidatos de Colombia Justa Libres, el Partido de la Unión por la Gente y el Partido Salvación Nacional, que conformaban el Movimiento de Salvación Nacional, bajo el cual se presentó a la alcaldía, no a candidatos de otros partidos.

Pero se hallaron suficientes pruebas que demostraron que apoyó a Edisson Ferney López Casallas, del partido Centro Democrático; así como Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto, del partido de la U.