Defensor de derechos humanos fue víctima de un atentado en vía del Atlántico; esto se sabe

En el ataque, que ocurrió en la vía que conecta los municipios de Juan de Acosta y Tubará, ni Barros ni su escolta resultaron heridos. Foto: Archivo Particular

Un atentado se registró en la vía que comunica los municipios de Juan de Acosta y Tubará contra el abogado y defensor de derechos humanos Frederick Barros Mendoza, de 55 años, en la tarde del lunes 8 de diciembre.

Según la información preliminar, Barros se movilizaba en una camioneta oficial junto con su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando dos hombres dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

No se reportaron heridos debido a que el vehículo estaba blindado, pero las balas lograron impactar los panorámicos delantero y trasero. Las autoridades indicaron que hasta el momento no se han identificado los responsables del atentado.

“Yo venía en la vía de algodón entre Juan de Acosta y el municipio de Tubará, una moto sin placas negras con un parrillero sobrepasó el vehículo. Y cuando estaba en la parte delantera activó un arma de fuego que llevaba, impactando en dos ocasiones el panorámico y como pudimos intentamos evadir del lugar y adelantamos a estos señores, y cuando se quedaron en la parte de atrás activaron nuevamente el arma en contra del vehículo impactando en la parte trasera”, relató Barros.

Además, manifestó que antes del atentado ya había denunciado hechos que consideraba amenazas ante la Fiscalía, pero, según el, esos procesos no han mostrado avances.

También expresó temor por su seguridad y la de su familia, y pidió a las autoridades correspondientes mayor vigilancia. La víctima vive en Barranquilla y se encontraba en una actividad como líder social en Juan de Acosta.

La Policía avanza en las investigaciones, en la verificación del lugar de los hechos y en la recolección de cámaras de seguridad cercanas al ataque que permitan identificar y capturar a los responsables.