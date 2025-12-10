Feria de Cali 2025: estos son los eventos del 25 al 30 de diciembre

Imagen de referencia. El 25 de diciembre inicia la celebración con el Salsódromo, desfile que recorrerá la autopista suroriental con bailarines y orquestas. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La Feria de Cali dispuso de la programación de este año que se llevará a cabo del 25 al 30 de diciembre con desfiles, conciertos y eventos culturales que destacan la tradición salsera de la ciudad.

La programación incluye actividades en diferentes sectores y escenarios para locales y visitantes. En conjunto fueron presentados los eventos a desarrollar en la 68.ª Feria de Cali por la Alcaldía de Cali y la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali).

El día inaugural, 25 de diciembre, será el Salsódromo, desfile que recorrerá la autopista suroriental con más de mil bailarines y orquestas. Además, ese día abren las Tascas, el Festival Alternativo y la Feria Rural y Comunera, distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

En segundo lugar, el 26 de diciembre, realizarán el desfile “Fiesta de Mi Pueblo”, haciéndole un homenaje a los municipios del Valle del Cauca con carrozas y comparsas representativas del folclor de la región. Y también, continúan durante la jornada otras actividades culturales como la apertura del espacio dispuesto para vinilos y salsa Antillana llamado Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las Canchas Panamericanas, así como la apertura a las Casetas Feria de Cali en el Parque de la Caña y el Coliseo María Isabel Urrutia.

Para el tercer día que es el sábado, se desarrollará el desfile de autos clásicos y antiguos y realizarán el Super Concierto en el estadio Pascual Guerrero, desde las 3:00 p.m. con artistas como Marc Anthony, La India, El Gran Combo de Puerto Rico, Willy García y Luis Alfonso.

El domingo se llevará a cabo el Carnaval de Cali Viejo, desfile que reúne personajes tradicionales, comparsas y música local. Y en la noche habrá eventos como Cali Vive Flow y otros espectáculos de salsa y música urbana. Además, será el concierto de Silvestre Dangond “El Último Baile”.

El 29 de diciembre la actividad principal será la Calle de la Feria en el Barrio Obrero, reconocida por su historia salsera en la calle 25 donde orquestas locales y nacionales animarán la celebración. Y también, celebrarán el Día del Pacífico en la Plazoleta San Francisco.

“La llegada de la Feria a la Calle 25 será una experiencia piloto para que la ciudad continúe recuperando espacios que hoy están abandonados y que los caleños debemos llenar de cultura, arte y actividades de encuentro social, para arrebatárselos a la ilegalidad”, indicó Fabio Alberto Botero de Corfecali al noticiero 90 minutos.

Finalmente, la programación cierra el 30 con otras presentaciones musicales incluyendo el concierto de Living Cantina.