Tribunal de Santander revocó la suspensión de tres meses a alcalde de Barrancabermeja

El fallo ordenó el regreso inmediato de Jonathan Vásquez a la alcaldía de Barrancabermeja. Foto: Archivo Particular

El Tribunal Administrativo de Santander revocó la suspensión provisional de tres meses impuesta al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras determinar que la Procuraduría vulneró los derechos fundamentales y motivó de forma adecuada su decisión.

El proceso disciplinario contra el mandatario local se originó por la presunta participación indebida en política. La Procuraduría argumentó que Vásquez apoyó la campaña de Laura Ahumada, su esposa, en una consulta interna al senado del Pacto Histórico, por su presencia en un evento público y el uso de una gorra con un logo.

Según la sentencia del Tribunal, la medida cautelar afectó el debido proceso, el derecho al trabajo y el sufragio pasivo del alcalde. "En primer lugar, la decisión no cumple con la exigencia de motivación prevista en el artículo 217 del Código General Disciplinario, ya que no se basó en elementos de juicio serios que permitieran advertir que el alcalde, de continuar en el ejercicio del cargo, reiteraría o persistiría en conductas calificadas como faltas gravísimas vinculadas con la participación en política", especificaron en el fallo.

Además, el Tribunal consideró que los elementos utilizados no comprometían al alcalde. “La conducta de la señora Laura Ahumada, al hacer propaganda aprovechando su condición de primera dama o al vincular su campaña con la gestión de su esposo, es ajena al investigado. Además, el acto cautelar no incluye un razonamiento que permita considerar que de este hecho pueda derivarse alguna relevancia para la investigación de las faltas disciplinarias”, agregaron.

La magistrada ponente, Claudia Ximena Ardila, fue quien determinó que la Procuraduría no cumplió con el deber de motivación ni con los estándares probatorios, razón por la cual el Tribunal revocó la medida de suspensión provisional y ordenó el reintegro de Vásquez a su cargo.