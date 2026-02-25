Dejan libre al concejal de Barranquilla Alexis Castillo, acusado por violencia intrafamiliar

El concejal Alexis Castillo se presentó en una URI de la Fiscalía en la mañana de este martes. Foto: Alexis Castillo

En la noche de este martes 24 de febrero fue dejado en libertad el concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, contra quien había expedido una orden de captura, por lo que en la mañana se había presentado en una URI de la Fiscalía.

En la denuncia, Silvia Aragón Molina aseguró ser víctima de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica, así como habría recibido golpes, humillaciones y actos de hostigamiento por parte de Castillo, que estarían relacionados con la custodia de sus hijos.

El cabildante fue acusado por su expareja por violencia intrafamiliar que se habría dado en 2023. Por este caso, desde el pasado 11 de febrero un juez expidió la orden de captura, por lo que, tras entregarse en la mañana de este martes, se esperaba que se legalizara su captura.

Al ser dejado en libertad, el concejal aseguró que la solicitud de captura se hizo por su inasistencia a la audiencia en la que se hizo el traslado de la acusación y que estaba programada para noviembre del año pasado. “No me trajeron a un juicio. Me trajeron para que se hiciera el traslado de escrito de acusación y, como no había llegado, me requirieron. No me fueron a capturar, ni tampoco me iban a encarcelar”.

De la audiencia se conoció que el juez de control de garantías accedió a dejar a Castillo en libertad bajo una serie de acuerdos que incluyen el compromiso del político a iniciar un tratamiento psicológico, por lo denunciado por su expareja.

Adicionalmente, Castillo se comprometió a no publicar nada en sus redes sociales relacionado con su expareja e hijos, así como deberá presentar disculpas a la mujer por los daños causados.