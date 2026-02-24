Rescataron en Cali a nutria que no podrá volver a su hábitat por domesticación

Las autoridades ambientales recordaron que las nutrias no deben ser alimentadas en ríos ni llevadas a casas para tenerlas como mascotas. Foto: Alcaldía de Cali

En el hogar de paso de fauna silvestre del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali se encuentra una nutria que fue encontrada en el barrio Floralia con signos de maltrato y domesticación, por lo que el animal no podrá ser devuelto a su hábitat natural.

Según indicó la autoridad ambiental, el animal fue rescatado en medio de un operativo realizado en un establecimiento comercial y posteriormente trasladado al centro de atención donde profesionales en biología, zootecnia y medicina veterinaria le hicieron los correspondientes análisis.

Delio Orjuela, médico veterinario zootecnista que atendió a la nutria, indicó que el animal presenta una lesión en una extremidad, por lo que la tuvieron que operar. “No somos optimistas respecto a poderla devolver al medio ambiente, por su comportamiento ya alterado”.

Sobre esto, el funcionario explicó que el animal tiene varios signos de domesticación, que impedirán el retorno a su ambiente natural. “Al parecer, había sido mantenida en cautiverio. De acuerdo con el comportamiento que nos muestra y algunas lesiones físicas por andar en el concreto, tiene muchos callos que nos sugieren eso”.

Ante las condiciones del animal, el Dagma señaló que busca un zoológico al que pueda ser trasladada la nutria, adicionalmente hicieron un llamado a la ciudadanía a no interactuar con la fauna silvestre y menos intentar domesticarlos, más aún cuando se ha aumentado su presencia en sectores como el Bulevar del Río y el Puente Ortiz, así como en el río Valle del Lili.

“Desde el Dagma hacemos el llamado a la comunidad a la no tenencia ilegal de fauna silvestre, dado que esto genera consecuencias irreversibles en el bienestar y el comportamiento de los animales”, indicó la bióloga Jessica Galíndez Cerón.

Tras realizar los procedimientos correspondientes, la autoridad ambiental indicó que la nutria sigue bajo cuidado en el hogar de paso, así como se estima que su recuperación se complete en dos meses.

Finalmente, recordaron que la tenencia de fauna silvestre puede acarrear multas e incluso penas privativas de la libertad.