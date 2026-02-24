Lo que se sabe del robo a carro de valores en la vía Panamericana en Cauca; hubo un muerto

La persona muerta es el conductor de un camión que también transitaba por la zona. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una alerta lanzó la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, ante los problemas de seguridad que se han recrudecido en la vía Panamericana, en el suroccidente del país. Este martes 24 de febrero se registró el robo a un carro de valores, en medio del cual fue asesinado el conductor de otro vehículo.

Lea: Rescataron en Cali a nutria que no podrá volver a su hábitat por domesticación

El hecho se registró sobre las 11:50 a.m. en el sector de Los Hubos, del municipio de El Patía, donde sujetos armados instalaron un retén ilegal. Al paso del carro de valores, que intentó evadir la talanquera puesta por los delincuentes, lanzaron explosivos para impedir su paso. En medio de esto, fue asesinado el conductor de un camión que transitaba por la zona, quien puso resistencia a las solicitudes del grupo armado.

Sobre lo que ocurrió después, la Policía del Cauca indicó que a la zona se trasladaron uniformados que “fueron recibidos con disparos por parte de los responsables, quienes posteriormente huyeron del sitio. En el desarrollo de estos hechos resultó fallecido un ciudadano, conductor de un vehículo de carga, cuyas circunstancias son materia de verificación dentro de la investigación en curso”.

Ataque con explosivos a carro de valores deja un civil muerto en el sur del Cauca



Un vehículo transportador de valores fue atacado con una carga explosiva en el sector de Piedrasentada, jurisdicción del municipio de Patía, en el sur del departamento.



Según información… pic.twitter.com/kYm9MWnzYS — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) February 24, 2026

Antes de emprender la huida, los delincuentes habrían alcanzado a robar 12 millones de pesos en monedas del carro de valores, así como el armamento del personal de seguridad y sus celulares.

Le puede interesar: ¿Por qué hay cierre total en autopista Bogotá-Medellín?

Por su parte, el coronel Miguel Fernando Sastoque, subcomandante de la Policía del Cauca, añadió que los escoltas del carro de valores buscaron refugio unos metros más adelante en un peaje. “Posterior a esto, evaluamos la situación y, gracias a la oportuna reacción, el hurto no se comete en forma efectiva. En la bodega del carro de valores queda un aproximado de COP 2.000 millones”.

A la par, la Policía indicó que desplegó acciones para encontrar a los responsables del ataque, así como pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que permita la captura de los delincuentes. Para ello se habilitó la línea 314 358 7212.

“Estamos en las investigaciones del caso, pero estamos evaluando y creemos que efectivamente son las disidencias de las Farc, el frente Carlos Patiño los que estuvieron detrás del hecho”, añadió Sastoque.

Frente a los reiterados hechos de violencia sobre la vía Panamericana y la muerte del transportador de carga en medio del hurto, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, volvió a hacer un llamado al Gobierno Nacional para garantizar las condiciones de seguridad sobre este corredor. “Desde Colfecar rechazamos de manera contundente este nuevo acto de violencia que cobra la vida de otro trabajador del sector”.