Dejaron libre a hombre que habría abusado a una bebé de su pareja en Barranquilla

Un presunto caso de abuso sexual a una bebé de un año se registró en el barrio Villa Anillo, en Barranquilla. Vecinos del sector denunciaron que la menor de edad habría sido abusada por su padrastro, y que tendrían las pruebas en video del momento en que cometía los actos de abuso.

Los denunciantes aseguraron que se acercaron hasta el CAI del barrio Los Olivos para alertar a las autoridades. Los policías llegaron a la vivienda donde se encontraba la niña y el presunto agresor, lo llevaron a la estación de Policía donde estuvo durante 12 horas. Sin embargo, no realizaron la captura y la Fiscalía abrió una investigación.

Por su parte, la bebé está bajo la custodia de su abuela. Según vecinos del sector, el presunto abusador enviaba a la calle la madre de la bebé, quien tiene 17 años, para hacer mandados mientras él permanecía solo con la niña.

Además del abuso, los vecinos indicaron que para comprobar el abuso grabaron a través de un agujero que hay en la pared. Y además mostraron las condiciones precarias en las que tendrían viviendo a la bebé.

Por su parte, tras conocerse la denuncia, la Alcaldía de Barranquilla activó un plan de acompañamiento a la familia de la bebé, a través de la Dirección de Primera Infancia y Adolescencia.

Patricia Vargas, Directora del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia de Barranquilla, declaró que “la alcaldía fue notificada el lunes por un familiar y de inmediato nos trasladamos al centro asistencial para acompañar a la niña y a su familia”. Además, calificó el hecho como un caso aberrante.

La madre, de 17 años, la abuela, y la bebé, están teniendo acompañamiento psicológico mientras esperan el pronunciamiento de las autoridades. “La ruta ya estaba activada, y los entes competentes como la Fiscalía y el ICBF tienen el caso”, expresó la funcionaria a El Tiempo.

Mientras tanto, organizaciones que defienden los derechos de la infancia han solicitado que se active la alerta rosa y la comunidad Villa Anillo, que denunció el hecho, ha criticado la poca efectividad de las autoridades para que el agresor no siga en libertad.