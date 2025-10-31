Cerrada vía Bucaramanga-Bogotá por socavación en la carretera; vías alternas

El terreno cedió en el kilómetro 70+500 de la ruta 45 y afectó la movilidad en ambos sentidos. Foto: Archivo Particular

Desde la madrugada de este viernes 31 de octubre se reportó el cierre total de la vía Bucaramanga-Bogotá, a la altura del municipio de Oiba, Santander. Según el reporte de las autoridades, el terreno cedió en el kilómetro 70+500 de la ruta 45, lo que generó la pérdida de banca en ambos sentidos y la suspensión total del paso vehicular.

La emergencia ha afectado a los viajeros que se movilizaban en buses intermunicipales y vehículos particulares. Algunos manifestaron que desde la madrugada permanecen detenidos, mientras que otros han optado por caminar con maletas, niños y adultos mayores para hacer trasbordos.

Videos grabados por conductores muestra el hundimiento del pavimento con huecos y grietas a lo largo del corredor vial.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó que se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia con maquinaria y personal que realiza monitoreo y señalización. Sin embargo, las reparaciones podrían tardarse, lo que afectaría la movilidad durante el puente festivo.

La vía afectada es una de las principales conexiones entre Santander, Boyacá y Cundinamarca. Ante el cierre, la Terminal de Transportes de Bucaramanga suspendió las salidas hacia Bogotá por la ruta tradicional.

El gerente de la terminal, Jaime José Pérez, explicó a Caracol Radio que los buses deben tomar rutas alternas, que implican trayectos más largos y con costos adicionales, por lo que es posible que aumenten el precio de los tiquetes.

La ruta alternativa es la Troncal del Magdalena Medio, por donde el viaje hacia Bogotá podría tardar hasta 14 horas. Mientras que Invías recomendó como rutas alternas para vehículos livianos: Confines-Charalá-Duitama y San Gil-Charalá-Duitama.

Un hecho similar ocurrió entre el miércoles 29 de octubre y la madrugada del jueves 30, cuando se registró un movimiento en masa en la Transversal del Carare, en jurisdicción de Vélez, que causó pérdida de banca y a algunas familias les tocó desalojar por riesgos de deslizamientos.