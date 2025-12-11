Denuncian negligencia en atención de caso de mujer agredida por su pareja en Baranoa

Imagen de referencia. La mujer logró salir de su casa herida en compañía de sus dos hijas para pedir ayuda y la llevaron a un centro asistencial. Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer de 32 años quedó gravemente herida tras recibir una brutal golpiza de su pareja en Baranoa, Atlántico, en el barrio Santa Elena. El hecho ocurrió el sábado 6 de diciembre y la mujer, quien aún sigue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos, fue identificada como Liceth del Carmen Barrios Monterrosa.

Lea: ¿Cómo funcionan las nuevas zonas para mujeres en los buses del MIO en Cali?

Según la información preliminar, la mujer fue agredida dentro de su casa y salió cuando el presunto agresor, identificado como Carlos de la Cruz Silvera, se quedó dormido. La mujer pidió ayuda junto con sus hijas de 14 y 4 años y fue trasladada a un centro asistencial. Posteriormente fue trasladada a la Clínica Santa Catalina.

Los reportes médicos indicaron que la mujer sufrió lesiones internas de gravedad y requirió de dos intervenciones quirúrgicas. Pese a la gravedad de los hechos, la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno Astwood, denunció que la Clínica no reportó el caso, aun cuando la epicrisis registró violencia intrafamiliar. Según ella, esta omisión impidió que la Policía y la Fiscalía iniciaran el protocolo de protección dispuesto para los casos de violencia de género.

“Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto la situación. Hoy Liceth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos”, indicó la diputada.

Le puede interesar: Extenderán el horario de rumba en Cali desde el 19 de diciembre: así quedará

Además, la diputada advirtió que no hubo medidas de protección integrales, y que la Policía Púrpura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervinieron de manera parcial. Una de las menores de edad, hija de la víctima, quedó bajo el cuidado de familiares maternos mientras que la otra niña estaría con el padre, quien sería el presunto agresor.

También señalaron falta de acompañamiento psicológico, médico y social para las menores de edad. “Ninguna entidad está asumiendo la protección integral de la familia de la víctima. Hay una falta de empatía institucional que se traduce en escenarios de violencia”, agregó Moreno.

Por otro lado, cuestionaron la demora en la asignación de un fiscal en el caso, lo que habría impedido el avance en la emisión de la orden de captura y en garantizarle las medidas de protección a la víctima y a su familia.

Un hecho similar ocurrió el mismo día en Cartagena en el que desafortunadamente la víctima falleció. Según el reporte de las autoridades, en medio de una discusión un hombre de 40 años asesinó con un arma cortopunzante a una joven de 22 años, quien era su pareja. La mujer recibió nueve heridas en su cuerpo, fue trasladada a un centro asistencial pero llegó sin signos vitales. El agresor fue capturado y la Fiscalía le imputo el delito de feminicidio agravado, cargos que no aceptó.