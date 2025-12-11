¿Cómo funcionan las nuevas zonas para mujeres en los buses del MIO en Cali?

Los asientos están marcados en rosado para identificar las nuevas zonas exclusivas para mujeres. Foto: Metrocali

Metro Cali puso en operación las “Zonas MIO Mujer” en los buses articulados del sistema masivo de transporte de Cali. La medida funcionará en el primer vagón de los buses y está dirigida a mujeres que usan el sistema.

La entidad informó que los asientos están identificados con espaldar rosado y está destinado al uso exclusivo de mujeres. Según la empresa, la iniciativa hace parte del nuevo enfoque del servicio orientado a brindar una movilidad más segura y cercana a las usuarias.

Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali, explicó que la decisión fue tomada después de realizar un plan piloto en julio en 30 buses articulados y notar resultados positivos. Rengifo aseguró que la prueba mostró una percepción de viaje más tranquila entre pasajeras y una mayor apropiación del espacio.

“Esto no es una moda ni una medida aislada. Es una respuesta clara a los datos del sistema: 7 de cada 10 pasajeros del MIO son mujeres, y como entidad tenemos la responsabilidad de pensar el servicio desde esa realidad”, explicó Rengifo.

Además, indicaron que las “Zonas MIO Mujer” están articuladas con otros programas de seguridad para mujeres como el protocolo Lila que funciona desde hace un año para ofrecer rutas de atención de prevención, detección y respuestas ante hechos de violencias basadas en género dentro del sistema y las usuarias pueden activar estos canales en caso de requerir apoyo.

“Estos espacios buscan fomentar un ambiente de cuidado y respeto en el Sistema Masivo y para que cumplan con su propósito es fundamental la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso de todos por respetarlos y usarlos adecuadamente”, agregó Andrea Rodríguez, jefe de la Oficina de Cultura MIO y Gestión Social de Metro Cali.

La empresa pidió a los usuarios acatar la medida y respetar los espacios dispuestos para mujeres, y manifestaron que seguirán ajustando su enfoque de servicio para fortalecer la convivencia y mejorar la experiencia de viaje de quienes utilizan el sistema.