Extenderán el horario de rumba en Cali desde el 19 de diciembre: así quedará

Imagen de referencia. El horario extendido va hasta las 4:00 a.m. para bares y discotecas, y para otros establecimientos hasta la 1:00 a.m. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Cali autorizó horarios extendidos para que bares y discotecas puedan operar hasta las 4:00 a.m. entre el 19 de diciembre y el 12 de enero. Y otros establecimientos solo tendrán permiso hasta la 1:00 a.m. El decreto ya fue expedido y responde a la temporada de fin de año y la Feria de Cali.

Lea: Defensor de derechos humanos fue víctima de un atentado en vía del Atlántico; esto se sabe

El alcalde, Alejandro Eder, señaló que la decisión fue tomada para dar claridad a los empresarios de negocios nocturnos y garantizar reglas definidas. “Para esta época decembrina ya tomamos la decisión. Ya se firmó la resolución para ampliar las horas de la fiesta, de la rumba. Vamos a tener un horario extendido desde el 19 de diciembre hasta el 12 de enero hasta las 4 de la mañana para bares y discotecas. Los otros establecimientos lo podrán tener hasta la 1 de la mañana”, indicó.

El anuncio se produjo tras las protestas que han realizado desde inicios de diciembre comerciantes del sector nocturno denunciando que se les exigía cerrar a la 1:00 a.m. pese a tener permisos para operar hasta las 3:00 a.m.

Además, los propietarios insistieron, antes del anuncio del decreto, en la necesidad de una definición clara para programación de personal, logística y seguridad privada. Por lo que la administración busca ordenar la operación nocturna entre diciembre y enero, meses que concentran mayor actividad turística y cultural en la ciudad.

Le puede interesar: Feria de Cali 2025: estos son los eventos del 25 al 30 de diciembre

También, las autoridades locales informaron que el horario extendido estará acompañado de operativos de seguridad en las zonas de rumba y reiteraron a los establecimientos las reglas que deben cumplir en cuanto a requisitos ambientales, permisos vigentes y planes de contingencia.

El Distrito insistió en que deben trabajar conjuntamente con los comerciantes para evitar riesgos y mantener las condiciones adecuadas durante las celebraciones navideñas y la Feria de Cali que se llevará a cabo desde el 25 hasta el 30 de diciembre.