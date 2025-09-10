Denunciaron robo del sagrario en una parroquia de Barranquilla

Imagen de referencia. La Parroquia Santa Marta está ubicada en el barrio Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla. Foto: Redes sociales/@psantamartabaq

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hurto se registró en la parroquia Santa Marta, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla. Delincuentes se llevaron el sagrario, que es donde van guardadas las hostias, con el copón, que es el recipiente que las contiene y las hostias consagradas, además del viril de la custodia que es el disco de metal con el que suelen mostrarla a los feligreses.

Lea: Murieron tres mineros por inhalación de gas metano en una mina en Tuta, Boyacá

La denuncia la confirmó en un comunicado el párroco David De La Hoz, de la Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, en el que también pidió solidaridad con la parroquia afectada tras el lamentable hecho.

“Pido apoyo y oración solidaria para esta comunidad y para el padre Arquímedes González en estos momentos difíciles y tristes. Estamos atentos a cualquier información valiosa al respecto que pueda ayudar a recuperarlo todo”, expresó el párroco.

Le puede interesar: Cierre total en la calle 72 en Barranquilla por obras: revise rutas alternas

La Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones pertinentes, con recopilación de pruebas y testimonios para identificar a los responsables del hecho.

Un hecho similar se registró en agosto en Armenia, en el que delincuentes ingresaron tres veces a la parroquia María Auxiliadora rompiendo varias tejas y se robaron la consola de sonido con los equipos de amplificación que usaban en las celebraciones litúrgicas.