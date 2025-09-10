Murieron tres mineros por inhalación de gas metano en una mina en Tuta, Boyacá

Imagen de referencia. Al parecer, no oxigenaron bien el socavón antes de iniciar las labores y eso generó la acumulación de gases que les habría causado la muerte. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo accidente se registró en el municipio de Tuta, en Boyacá, en una mina de carbón en la vereda San Nicolás, en el sector de Santa Rita, por la acumulación de gas metano que dejó a tres mineros sin vida.

Las víctimas fueron identificadas como Orlando Espinel Fonseca de 32 años; Ángel Mario Castro Zambrano, de 34 y Víctor Manuel Amézquita Rodríguez de 46. El último ya había sobrevivido a otro accidente hace 5 años cuando un túnel se derrumbó y logró salir con vida tras horas bajo tierra.

Lea: Investigan muerte de una mujer en motel de La Estrella, Antioquia: esto se sabe

“Nuestro municipio nuevamente se encuentra de luto. Tristemente fallecieron tres mineros en un hecho que, de acuerdo con la información preliminar, estaría relacionado con una deficiencia en la ventilación de la mina. Al parecer, no se oxigenó bien el socavón antes de iniciar las labores y eso generó la acumulación de gases que acabó con la vida de los trabajadores”, expresó el alcalde de Tuta, Wilber Jaime Salamanca a Caracol Radio.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) también lamentó la muerte de los tres mineros e indicó en un comunicado las causas del accidente. “El hecho, registrado por una deficiencia de oxígeno al interior de la mina, fue atendido por la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa, cuyo equipo técnico adelantó labores para controlar la emergencia”, indicó la entidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, los mineros habrían ingresado sin ventilar ni medir los niveles de oxígeno y metano, lo que les habría ocasionado la muerte. El minero que operaba el malacate, el encargado de halar la vagoneta para sacar el carbón, fue quien alertó sobre la emergencia.

Al lugar, llegaron Bomberos, la Policía, ambulancias y personal médico, además del equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento minero Nobsa. Pese a que una de las víctimas logró salir con signos vitales, murió luego de ser trasladado al Hospital de Paipa.

Le puede interesar: Banda delincuencial estaría detrás del asesinato del secretario de Pradera

Además, el alcalde también mencionó que están verificando si la mina operaba con legalidad y con las autorizaciones requeridas. Y precisó que en el momento del accidente no habían más personas, según él, por la crisis del carbón las explotaciones son muy pequeñas y por ende hay entre 3 y 4 mineros laborando.

“La tecnología nos brinda equipos como los aparatos multigas, que permiten verificar las condiciones antes de ingresar a un socavón. No podemos seguir trabajando con afanes ni improvisando. Lo que ocurrió hoy en Tuta puede pasar mañana en cualquier otro municipio del departamento o del país. Mi invitación es a que se tomen todas las precauciones para evitar más noticias tan lamentables”, concluyó el mandatario local.

En el mismo sector del municipio se había registrado una emergencia similar hace un mes en el que también murieron dos mineros. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Iván Díaz Rodríguez, de 28 años, y Jhon Stid Granados, de 26, ambos del municipio de Paipa. Los mineros fueron encontrados sin vida en el socavón principal de la mina El Cerezo 3, por la inhalación de gases.