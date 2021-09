Desde cárcel de Ibagué estarían planificando ataques a conductores de Barranquilla

Luego de la manifestación de los conductores de buses en Barranquilla y Soledad en rechazo a los homicidios y extorsiones de los que han sido víctimas, la policía Metropolitana de Barranquilla ha dado a conocer nueva información sobre los presuntos responsables de estos hechos delictivos que ponen en riesgo a los conductores de buses convencionales en la ciudad.

Al parecer, ‘Combo del Negro Ober’ sería la estructura criminal que está detrás de las extorsiones, amenazas e incluso estaría relacionada con el asesinato del conductor de la empresa Sobusa, Jamir Enrique Palacios Pérez, de 34 años, el pasado 8 de septiembre.

“Esta estructura está trabajando para otras dedicadas a temas criminales como el tráfico local de estupefacientes y extorsión. Para nosotros es muy claro que los números de teléfono que aparecen en un panfleto extorsivo están ubicados en la cárcel de Picaleña, en Ibagué”, afirmó el general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

También puede leer: Conductores de bus en Barranquilla exigen garantías de seguridad para su trabajo

Precisamente en ese centro penitenciario se encuentra privado de la libertad Juan Manuel Borré Barreto, alias Javier, un exparamilitar y exjefe de los ‘Rastrojo Costeños’, y Tommy Joel Serpa Brito, alias de ‘Tommy Masacre’, quienes son los principales sospechosos de los hechos que han atentado contra la seguridad de los conductores de Barranquilla y Soledad.

El Heraldo, diario local, dio a conocer unos audios, en los que ‘Tommy Masacre’ se habría atribuido el atentado con granada realizado contra la empresa Coolitoral el pasado 11 de septiembre. “Estoy aquí relajado, sabes que yo acabé de hacer un atentado ahorita en Soledad. Tengo en jaque esa mamahuevada. Maté un poco de gente todo este poco de días, tengo en jaque a toda esa maldición. Acabo de tirar una granada ahorita por allá, jajaja”, se escucha en el audio.

También puede leer: Darío Manuel Villalba Romero, de 55 años, desapareció hace 3 años en Barranquilla

En otro de los audios, al parecer, alías ‘Tommy Masacre’ manifiesta lo siguiente: “Tú sabes cómo es amor y cómo te digo yo compré todas mis cosas por ahí y a los pelaos los mandé ahorita por ahí entonces. Vos sabés que yo empecé a matar a un poco de gente en Barranquilla amor, me entendés y he matado todos estos días a un poco de gente. Hasta yo también con una empresa grande que le estoy quitando $300, me entendés y la empresa tiene mucha plata y ya le he matado a dos trabajadores, bueno le matamos uno en estos días y le dejamos uno herido, eso fue hace como una semana y hace como tres días atrás le volví a matar a otro que fue el que me pasaste ese día en la foto, te acuerdas, y panfletee toda esa mierda”

... los buses, no ves que eso salió por televisión y todo estos días esos carros cules de calentura fea y yo digo que por eso fue que se cayeron los teléfonos también. Ayer aquí también se me perdió el teléfono mío de antier para ayer, me entendés, anoche. Y ayer se metieron en la mañana aquí los tombos (policías) y esos manes no se meten así. Entonces fue por eso, por la calentura, pero como te digo yo ando en otras cosas, el primero soy yo, soy el de las armas, el de las camionetas, el de todo y el segundo es el causa mío me entendés Borré, el tercero el ‘Negro Ober’, osea todo lo muevo soy yo”.

Según la información que se conoce hasta el momento, estos hombres serían trasladados a otros centros penitenciarios.