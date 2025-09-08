Joven desapareció en el Meta tras ser arrastrada por la corriente del río Güejar

La joven viajó con su familia con una agencia de turismo y la emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas en el municipio de La Macarena. Foto: Redes sociales

Una emergencia se registró en el municipio de La Macarena, Meta, en el sector de Caño Canoas, cuando una joven de 23 años fue arrastrada por la corriente del río Güejar y desapareció desde la mañana del domingo 7 de septiembre.

La joven identificada como Yudi Alexandra Castellanos Solano, de 21 años y oriunda de Tunja, Boyacá, viajó con su familia a este lugar reconocido por su turismo. La empresa con la que realizaban la actividad cerca al río es Ecotrips.

Carlos González, coordinador de la Defensa Civil del Meta, informó que desplegaron inicialmente a un equipo de cinco socorristas, y durante la jornada de este lunes 8 de septiembre cuentan con un equipo de diez socorristas, expertos en rescate acuático, para encontrar a la joven.

“Los voluntarios durmieron ayer ahí en el sitio. La comunidad y guías turísticos nos están colaborando con el tema... se están haciendo los paneos y los rastreos tanto en la parte alta, media y baja... de pronto la persona puede estar aferrada a algún tipo de rama o piedra que pueda darle sostenibilidad. No hemos parado la búsqueda”, dijo González a La FM.

La familia de la joven aseguró que hubo demoras en reportar el accidente y en el inicio de las labores de búsqueda. Además, pidieron apoyo de organismos de socorro, autoridades y otras entidades para intensificar los operativos en la zona que den con el paradero de la joven.

Por su parte, González explicó que la empresa que prestaba el servicio confirmó que la joven tenía chaleco y casco mientras realizaban la actividad, pero que el hallazgo está sujeto a las condiciones climáticas y la búsqueda podría dar resultados en las próximas 72 horas.