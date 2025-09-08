Lo que se sabe del asesinato de odontólogo en su consultorio en Barranquilla

El odontólogo fue asesinado dentro de su consultorio Gus'dents, en el barrio El Bosque de Barranquilla. Foto: Archivo Particular

Gran conmoción ha causado en Barranquilla el asesinato del odontólogo Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, de 30 años, a quien sujetos armados asesinaron dentro de su consultorio en el barrio El Bosque.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, sobre las 3:15 p.m. del pasado sábado 6 de septiembre, un sicario, que llegó en una motocicleta, acompañado de otro hombre, entró al consultorio y disparó directamente contra Torrecilla Gutiérrez.

Tras lo ocurrido, el sujeto huyó del lugar, mientras que el odontólogo fue trasladado al hospital San Ignacio, desde donde es remitido a la Clínica Centro, en la que finalmente muere, el pasado domingo 7 de septiembre, por la gravedad de las heridas en su rostro.

El caso fue asumido por la Sijín, que investiga si el crimen estaría relacionado con extorsiones o algún tipo de hurto. Familiares del odontólogo pidieron celeridad y justicia en el caso.

En videos compartidos en redes sociales, Torrecilla Gutiérrez explicó que desde muy pequeño quiso ser odontólogo como su abuelo materno. Trabajó primero con un tío, pero tiempo después abrió el consultorio donde ocurrió el crimen.

Las autoridades señalaron que analizan videos de cámaras de seguridad, así como realizan entrevistas para dar con el paradero de los responsables del hecho e identificar las motivaciones del crimen.

En lo que va corrido de este año se han registrado 311 asesinatos en Barranquilla, según cifras del observatorio de la oficina de Seguridad y Convivencia ciudadana. De estos, 253 han sido casos de sicariato.