El cuerpo de un guarda de seguridad desaparecido en Barranquilla fue hallado en Tubará

Foto de referencia./ Zona costera de Tubará en el departamento del Atlántico. Foto: Archivo Particular

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Luis Alfredo Manjarrez Valera, un hombre de 37 años que trabajaba como guarda de seguridad, había sido reportado recientemente como desaparecido en la ciudad de Barranquilla. La última vez que fue visto se encontraba en en el barrio San Salvador, al norte de la ciudad, hacia las 5:30 a. m. del pasado 15 de junio.

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Según las autoridades, Manjarrez habría salido a compartir con otras personas luego de recibir una liquidación laboral el mismo día en el que se le perdió el rastro. Luego de no saber nada de él, se emitió una circular de búsqueda por parte del Grupo de Desaparecidos del CTI.

De forma paralela, en la mañana de este martes 23 de junio, fue hallado un cuerpo en la zona costera de Tubará que presentaba características que coincidían con las del hombre reportado como desaparecido, entre ellas dos tatuajes: uno en el abdomen y otro con el nombre Dana en el brazo derecho. De acuerdo con información difundida por El Heraldo, los familiares del hombre habrían acudido al Instituto de Medicina Legal para confirmar la identidad. Ahora, se adelantarán los procedimientos forenses correspondientes.

Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas de la muerte ni las condiciones en las que fue hallado el cuerpo.

Otro caso que mantiene alerta a las autoridades

Apenas cuatro días después del caso del guarda, Tatiana del Carmen Jurado Orellano, de 25 años, y Brian Ricardo Camargo Palencia, de 34, fueron reportados como desaparecidos el 19 de junio en el área metropolitana de Barranquilla. Ambos son pareja.

De acuerdo con las circulares de búsqueda emitidas por la Fiscalía, Camargo Palencia fue visto por última vez en el barrio Simón Bolívar, mientras que Jurado Orellano salió de su vivienda en el barrio El Manantial, en el municipio de Soledad, en horas de la noche de ese mismo día. Al parecer, decidieron hacer un recorrido hacia distintos puntos de la ciudad: estuvieron en un establecimiento de comidas en el barrio Simón Bolívar y luego se dirigieron hacia el sector de La Manga, en donde, al parecer, tenían una fiesta.

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Luego de perder toda comunicación, la denuncia fue interpuesta por sus familiares. Hasta el día de hoy no se conoce información sobre su paradero, por lo que las autoridades continúan en las labores de búsqueda reconstruyendo los recorridos y recolectando testimonios y material que pueda brindar alguna pista.

De este último caso, hace poco circuló el supuesto hallazgo de los cuerpos de la pareja en una zona enmontada del sector de Loma Roja, lo que fue descartado por las autoridades.

Aunque se ha reiterado que la desaparición de la pareja y el hallazgo del cuerpo de Manjarrez Valera son casos distintos y sin relación confirmada, estas desapariciones ocurren en medio de un panorama que mantiene la atención sobre la seguridad en el Atlántico: el departamento cerró mayo con 108 muertes violentas, la cifra mensual más alta registrada en lo corrido de 2026, según datos del Sistema Civil de Alertas Tempranas.