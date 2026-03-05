El historial de los dos capturados por el asesinato de las hermanas Hernández en Malambo

Imagen de referencia. Alias Tata fue capturado con un menor de edad, que habría mandado los mensajes extorsivos. Foto: Archivo particular

En medio de las investigaciones por el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17 años, las autoridades legalizaron la captura de Juan David Taboada Olivera, de 19 años, alias “Tata”, así como aprendieron a un menor de edad, alias “El mono”, quien habría hecho parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.

La confirmación del hallazgo de los cuerpos de las dos adolescentes ha causado conmoción en la región por los detalles que se han conocido del caso. Las jóvenes, que vivían en el barrio La Sierrita, desaparecieron en la noche del 17 de febrero, el último día del Carnaval de Barranquilla, luego de que salieron en la noche de su vivienda hacia Malambo a una fiesta.

Posteriormente, la familia señaló que comenzaron a recibir llamadas extorsivas, así como imágenes de las jóvenes, con las que les pedían desde COP 5 millones hasta COP 50 millones por su liberación, pero finalmente, el fin de semana pasado, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un lote en Malambo.

Junto con la confirmación de la identidad de las víctimas se conoció la captura de alias Tata y la aprehensión de un adolescente, a quienes las autoridades les venían siguiendo la pista desde antes de encontrar los cuerpos, dado que del teléfono de uno de los sujetos habrían salido los mensajes extorsivos que recibió la familia.

Detalles del crimen

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que un accidente de tránsito en presuntos piques ilegales fue clave para la captura de alias Tata, quien era el novio de una de las menores de edad y que, según la madre de las jóvenes, era quien estaba involucrado en los mensajes exigiendo dinero por su liberación.

Las autoridades venían haciendo interceptaciones a los mensajes y llamadas de alias Tata, pero el día del accidente, al verificar el teléfono del menor de edad que lo acompañaba se encontraron otras pruebas que lo relacionaban con el envío de los mensajes extorsivos, el asesinato de las hermanas y otros crímenes en Barranquilla.

Específicamente en el caso de las hermanas, según indicó El Heraldo, se determinó que el caso estaría relacionado con la confrontación entre Los Costeños y Los Pepes, pues, una tercera joven que también asistió a la fiesta en la que estaban las hermanas le habría mostrado a alias “El mono” el celular de Keyla Nicol advirtiéndole que las hermanas tendrían intenciones de venderlo ante una banda delincuencial contraria: “Los Pepes”. Luego de eso fueron asesinadas con arma de fuego.

¿Quiénes son los capturados?

Sobre Juan David Taboada Olivera, alias “Tata”, las autoridades señalaron que no existía ningún tipo de identificación ante la Registraduría debido a que sus padres no hicieron sus procesos al nacer, ni él hizo el trámite de sacar la cédula cuando cumplió la mayoría de edad.

Este argumento fue utilizado por el abogado de Taboada para solicitar su libertad, al considerar que fue ilegal la captura al no contar con una identificación, pero el juez desestimó la solicitud y aseguró que se podría continuar con el proceso.

Tras confirmarse el envío a la cárcel de alias Tata, se fijó para el próximo viernes 6 de marzo a las 8:00 a.m. la audiencia de imputación de cargos por homicidio y secuestro.

Sobre alias “El Mono” se conoció que en 2025 hizo parte del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’, que están bajo el mando de “Primo Gay”, del que salió luego de quedar herido en combates en el municipio San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Su vida delincuencial comenzó a los 14 años, cuando fue reclutado por el grupo de Los Costeños, dentro del cual se hizo sicario. En 2024 fue aprehendido por homicidio y extorsión, por lo que un juez ordenó su traslado al centro de reclusión especializado El Oasis, del que se fugó para luego irse a Antioquia. Sobre su proceso de vinculación al caso, aún no se tiene mayor información.