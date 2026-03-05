Asesinaron a reconocido líder en el norte del Cauca; fue un ataque armado y no un robo

Andrés Giovanny Rodríguez Burgos fue candidato al concejo de Miranda, Cauca, en 2023. Foto: Archivo Particular

Las autoridades confirmaron el asesinato de Andrés Giovanny Rodríguez Burgos, quien fue atacado en una estación de servicio en la que trabajaba en el municipio Miranda, en el norte del Cauca. El hombre era un reconocido líder y político de la región.

El crimen se registró en el sector conocido como Alejandría, en el acceso vehicular principal de ese municipio, donde Rodríguez Burgos se encontraba trabajando. En videos de cámaras de seguridad se ve a dos sujetos llegar en motocicleta y disparar directamente contra el líder.

Aunque testigos del crimen alcanzaron a trasladar a Rodríguez Burgos a un centro asistencial, murió en el camino por la gravedad de las heridas.

El hecho ha causado consternación en el norte del Cauca, debido a que Rodríguez Burgos era reconocido en la región por su liderazgo. Además, se conoce que, en 2023, se había lanzado al Concejo de Miranda, con el apoyo de Cambio Radical.

“Era una persona muy amable y trabajadora. Lo más preocupante es que la delincuencia siga cobrando vidas y no se vean resultados claros por parte de las autoridades”, indicaron a El País de Cali allegados al líder.

El crimen también fue rechazado por la alcaldía de Miranda que indicó: “Lamentamos profundamente este acto que enluta a nuestro municipio. Expresamos nuestras condolencias y acompañamos en este difícil momento a sus seres queridos”.

Por su parte, Cambio Radical señaló: “Rechazamos el asesinato de nuestro líder del Cauca, Andrés Giovanni Rodríguez, víctima de la violencia que no para en Colombia. La idea de una “paz total” naufraga cuando quienes trabajan por la comunidad siguen siendo blanco de balas. Esta es la real amenaza electoral".

De acuerdo con Indepaz, en lo corrido de este año se ha registrado el asesinato de 27 líderes sociales en el país. Adicionalmente, resaltaron que en la zona operan los frentes 57 Yair Bermúdez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.