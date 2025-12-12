“En cualquier momento anunciaremos la Fórmula 1”, alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, señaló que la ciudad compite por tener un circuito de la Fórmula 1. Foto: Cortesía

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, revivió la posibilidad de que la capital del Atlántico pueda convertirse en uno de los circuitos de la Fórmula 1, tras confirmar la reciente visita de los organizadores del evento, que, según dijo el mandatario, siguen interesados en la ciudad.

El anuncio lo hizo el alcalde en medio de una entrevista con El Heraldo en la que señaló que hace 15 días se reunió con enviados de la Fórmula 1, quienes se mostraron interesados en tener en la ciudad el tercer gran circuito en Latinoamérica (Hay otros en Sao Paulo y Ciudad de México). “Estamos en esa línea, encontramos un camino”, indicó Char.

Se trata de los mismos representantes del evento con los que se habría puesto en contacto el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, en 2022, cuando también se planteó realizar el evento en la ciudad.

“Ellos siguen interesados en hacer ese circuito por la vía paralela al río Magdalena, al lado del Gran Malecón, y no podían creer todo lo que ha pasado en Barranquilla en los últimos tres años”, dijo el alcalde, quien añadió que la aprobación del proyecto no requiere del respaldo del Gobierno Nacional y generaría grandes beneficios económicos para la ciudad.

Sumado a esto, añadió que a los organizadores del evento les interesó “cómo Barranquilla le rinde homenaje al agua”, aunque advirtió que quedan grandes desafíos como la modernización del aeropuerto de la ciudad.

“Tenemos muchas reuniones con la Aerocivil porque estamos muy, muy descontentos. La gente se queja permanentemente de su mal estado, ponen a subir o bajar por escaleras a personas en condición de discapacidad porque no sirve la rampa, ni una cosa ni la otra. Dicen que están haciendo unas inversiones, que confío se vean en el corto plazo”, añadió Char.