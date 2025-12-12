⁠Así podrá conocer las fincas silleteras de Santa Elena en las que harán novenas navideñas

Imagen de referencia. Es la primera vez que familias silleteras abren sus puertas a los visitantes en la temporada navideña. Foto: Corporación de Silleteros Santa Elena

Las fincas silleteras de Santa Elena, corregimiento de Medellín, realizará por primera vez novenas navideñas abiertas al público. La actividad, que inició desde el 10 de diciembre, la llevarán a cabo hasta el sábado 20.

La actividad tiene un costo de COP 15.000 por persona, incluye transporte desde el estadero El Silletero y busca acercar a los visitantes a la tradición silletera en su propio territorio y en una temporada diferente a la de la Feria de las Flores que suele celebrarse en agosto.

El proyecto es promovido por la Corporación de Silleteros de Santa Elena, en la que nueve de las quince fincas aceptaron el recibimiento de grupos de hasta 50 personas por día.

Las novenas las desarrollarán entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m. en la que se incluye la lectura tradicional, actividades para niños, un refrigerio típico y una charla sobre la historia y el oficio silletero.

“La idea nace por el cómo se vive la tradición navideña en Santa Elena: ir de casa en casa en las veredas haciendo las novenas. Por ende, se nos ocurrió hacerlo en las fincas porque también es una forma de que nuestros visitantes las conozcan, tengan esa cercanía con la cultura de esta zona y vivan una bonita experiencia, y que al conocer las fincas se enteren que estas están abiertas los 365 días del año y no solo durante Feria de las Flores”, explicó Diana Vélez, directora ejecutiva de la Corporación de Silleteros de Santa Elena a El Colombiano.

La oferta incluye un taller para que los niños elaboren panderetas o maracas con materiales reciclables. El refrigerio campesino con productos típicos del corregimiento acompañados de relatos que comparten los anfitriones.

Y decidieron adelantar las fechas frente al calendario tradicional de novenas ya que en las últimas semanas del año muchas personas suelen viajar o salir de la ciudad. “Los silleteros están muy emocionados porque les encanta recibir a sus visitantes, poderlos atender, compartir su tradición. 9 de nuestras 15 fincas aceptaron esta propuesta y están muy contentos de poder realizarla”, agregó Vélez.

Quienes deseen asistir pueden conocer la distribución de los días en las fincas e inscribirse a través de un formulario en línea en https://silleteros.com/novenas/.

Por otro lado, el parque principal también cuenta con alumbrados navideños, ofrecen una amplia oferta gastronómica y cuentan con varios miradores que hacen parte de sus atractivos turísticos.

¿Dónde puede ver alumbrados navideños en Medellín?

En la temporada navideña Medellín encendió más de ocho millones de luces en la edición 58 de sus alumbrados, instalados en 61 puntos del territorio. El diseño celebra los 350 años de la ciudad y los 70 años de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa encargada del montaje.

El corredor principal cuenta con 1.5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, en donde están representados los siete cerros tutelares de la ciudad y un jardín colgante sobre el río. También hay una instalación de un árbol de 25 metros decorado con orquídeas moradas y figuras tejidas a mano por 150 artesanos.

El alcalde, Federico Gutiérrez aseguró que esperan 225.000 turistas en diciembre y 190.000 en enero de 2026, y los alumbrados estarán encendidos hasta el 12 de enero. Otros barrios como Belén, Manrique, Robledo y Buenos Aires instalaron faroles, figuras de la Virgen y velas.