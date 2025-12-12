Habló familia de motociclista que murió tras persecución de agente de tránsito en Cali

Brayan Steven Yusti falleció en accidente de tránsito que se presentó tras persecución de agente de tránsito. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias reacciones ha generado la muerte de Brayan Steven Yusti Colmenares, el motociclista que el pasado miércoles 10 de diciembre, falleció en el sector de Tequendama, en el sur de Cali, tras un accidente que tuvo en medio de una persecución por un agente de tránsito.

Lea: Así podrá conocer las fincas silleteras de Santa Elena en las que harán novenas navideñas

De lo ocurrido, las autoridades han señalado que Yusti Colmenares habría intentado evadir un puesto de control, por lo que el agente de tránsito inició la persecución, pero en videos difundidos por la familia se escucha a testigos del hecho señalar que el agente habría provocado la caída de Yusti, así como le habría dado una patada cuando ya estaba en el suelo.

Estas imágenes se conocieron junto al pronunciamiento de Lina Yusti, prima de Brayan Sebastián, quien señala que si bien hubo una infracción por parte del joven, hubo una reacción desproporcionada del agente. “Sea como sea que hayan pasado las cosas, no se justifica que esta persona le haya arrebatado la vida a un padre, a un esposo, a un hijo”.

Caleños, hoy necesitamos estar más unidos que nunca. No podemos permitir que los conflictos nos sigan arrebatando vidas ni profundizando las heridas de nuestra ciudad.



Condenamos todo acto de violencia: tanto cuando es contra un funcionario, como cuando alguno de ellos incurre… pic.twitter.com/ndCG8Dp23I — Alejandro Eder (@alejoeder) December 11, 2025

Adicionalmente, la mujer señala que en el caso de intolerancia hubo abuso de poder, por lo que pide que haya justicia en el caso de Brayan Sebastián. “Esto se salió de control, los caleños nos encontramos cansados de estos actos sistemáticos de violencia avalados por un uniforme. Así que exigimos que esta persona hoy se encuentre tras las rejas y que pague por arrebatarle la vida a nuestro familiar”.

Le puede interesar: Por el partido Junior vs. Tolima, Transmetro habilitará servicios adicionales; así operarán

Las autoridades señalaron que el agente de tránsito fue separado del cargo y enviado a operaciones administrativas, mientras avanzan las investigaciones. A la par, la Personería de Cali alertó que hay 15 procesos por acciones similares de estos funcionarios públicos.

“Este grave suceso exige una respuesta inmediata para evitar que se presenten nuevas víctimas, ya sean civiles o servidores públicos, y para impedir una escalada de tensiones que pueda desbordar el orden público”, dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Alejandro Eder pide investigaciones en caso de muerte de motociclista

En medio de una rueda de prensa, el alcalde Alejandro Eder lamentó lo ocurrido y aseguró que pidió al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, abrir una investigación para determinar en profundidad lo ocurrido. “Se va a cooperar con la Fiscalía, con las demás autoridades y con la familia del joven para que lo que necesiten. Nosotros desde Cali no podemos permitir que siga aumentando esta intolerancia”.

Adicionalmente, el mandatario indicó que el otro año la alcaldía le va a apostar a una campaña de cultura ciudadana para hacerle frente a los hechos de intolerancia y tensión que se viven en la ciudad. “Mi llamado siempre ha sido a la unión, a la reconciliación, a la convivencia a partir del respeto y vamos a impulsarlo”.