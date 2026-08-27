En medio de ataque armado asesinaron a una persona de la comunidad LGBTI en Malambo

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si el caso tiene relación con la disputa entre grupos delincuenciales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las autoridades están tras la pista de los responsables del asesinato de Sebastián Andrés Palencia Villarreal, de 22 años, quien en la tarde de este jueves 27 de agosto fue asesinado por un sicario que le disparó en reiteradas ocasiones, en el barrio Mesolandia de Malambo, Atlántico.

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El ataque armado se registró sobre las 2:30 p.m. mientras la víctima se encontraba en un sector conocido como la Esquina Caliente, sobre la calle 5 con carrera 37 del municipio.

Según explicaron los testigos, un hombre que se movilizaba a pie se acercó a Palencia Villarreal y le disparó en reiteradas ocasiones a la altura de la cabeza. Posteriormente, el sicario huyó corriendo.

Por su parte, las autoridades señalaron que, debido a la gravedad de las heridas (habría recibido al menos tres disparos en la cabeza), el joven murió en el lugar del ataque, por lo que a la zona se trasladó un equipo de la Policía para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

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Sobre Palencia Villarreal se conoce que no tenía antecedentes judiciales, así como era una persona LGBTI activa en procesos de la comunidad en el municipio.

Por ello, tras conocerse el caso, desde la alcaldía de Malambo lamentaron el crimen del joven. “Hoy despedimos con tristeza a una persona que hizo parte de nuestra comunidad y que dejó huella en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él (…). Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”, indicó la administración en comunicado.

Tras lo ocurrido, las autoridades locales investigan si el caso tendría que ver con alguna de las disputas entre bandas delincuenciales por el control de las rentas ilegales en Barranquilla y su área metropolitana. Hasta el momento no se manejan hipótesis.