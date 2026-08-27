Terremoto en Cali: 64 centros de salud resultaron afectados y tres tendrán que ser demolidos

El Hospital Universitario del Valle (HUV), que es el de mayor complejidad del departamento, resultó gravemente afectado tras el terremoto. Cinco personas murieron en el área que se derrumbó. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN

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Junto al balance de instituciones de salud afectadas por el terremoto del 10 de agosto pasado, la alcaldía de Cali dio a conocer la hoja de ruta para la recuperación de los centros de salud de la ciudad, que incluirá una inversión por COP 478 mil millones, así como el apoyo de privados y el Gobierno nacional.

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Según señaló el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar, tras el censo se identificaron 218 IPS con diferentes niveles de afectaciones en la infraestructura y, por consiguiente, en la prestación de servicios, debido a que se tuvieron que evacuar áreas y hasta reducir la capacidad de atención, mientras se verifica la gravedad de los daños.

Específicamente, en la red pública, hay 103 edificaciones afectadas, de las cuales cuatro permanecen cerradas por las graves afectaciones. Se trata del Centro de Salud de Lourdes, el de la Buitrera (en zona rural), el de Mariano Ramos y Meléndez.

Sobre los tres primeros, Escobar señaló que es muy probable que se tenga que demoler la estructura que quedó en pie y comenzar de cero su construcción. Esto dependerá de los estudios técnicos que se realicen en los próximos días.

“La reconstrucción no consiste únicamente en reparar paredes, techos o estructuras. Estamos hablando de recuperar servicios, capacidad de atención y confianza en una red que tiene que estar preparada para cuidar a los caleños incluso en escenarios de emergencia”, agregó el secretario.

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Adicionalmente, se anunció la inversión de COP 478.512 millones para la reconstrucción en ocho proyectos estratégicos: Joaquín Paz Borrero, Primitivo Iglesias, Carlos Holmes Trujillo, Mariano Ramos, Cañaveralejo, Buitrera, Meléndez y Hogar Geriátrico San Miguel.

Reconstrucción del Hospital Holmes Trujillo

Uno de los proyectos que ya avanza es la remodelación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, que se encuentra en evaluación y de la que se tuvo que evacuar la torre de consulta externa.

Este jueves 27 de agosto, la primera dama, Ana Lucía Pineda, estuvo junto al alcalde Alejandro Eder, así como las cabezas de la Fundación Vida, Fundación Colombia luce Sonrisa y la Fundación Solidaria por Colombia, quienes se comprometieron a apoyar la reconstrucción del centro de atención.

“Queremos decirle a toda la comunidad que no están solos. Aquí empezará la reconstrucción de este hospital, que brinda un importante servicio de salud para toda la comunidad. Gracias al apoyo de Fundación Vida y de mi fundación, estaremos aquí, empezando a reconstruir muy pronto este hospital, para que pueda nuevamente abrirle las puertas a toda la comunidad del oriente de Cali”, dijo la primera dama.

La urgencia por recuperar la operación en este lugar se debe a que se redujo al máximo la atención. A diario se reciben más de 1.800 pacientes, por lo que se espera que se agilicen las obras para su rápida reapertura.