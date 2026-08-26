Renunció el director del Carnaval de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, ¿qué pasó?

Juan Carlos Ospino señaló a medios locales: “La cultura y el Carnaval no se pueden administrar con modismos ni con emociones de influencer”. Foto: Carnaval de Barranquilla

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Un revuelo se registró este jueves en Barranquilla, por cuenta de la renuncia del director del Carnaval, Juan Carlos Ospino, en días claves para la organización del evento. Tras el anuncio de la reina del 2027, en los próximos días se deberá hacer lo mismo con otras figuras importantes como el rey Momo.

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Todo comenzó con una serie de movimientos que se han dado en el gabinete cultural de la alcaldía. En la tarde de este miércoles 26 de agosto, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, anunció la llegada de Jhonny Insignares a la cabeza de la Secretaría de Cultura, en reemplazo de Johnny Vizcaíno Vargas.

El saliente funcionario, que estaba como encargado de la dependencia, era el asesor jurídico de Ospino. Esto, según allegados a Ospino, quien además de exdirector del Carnaval fue secretario de Cultura de esta administración, no le cayó muy bien.

“La cultura y el Carnaval no se pueden administrar con modismos ni con emociones de influencer”, indicó Ospino a medios locales.

Sobre la nueva designación, el alcalde Char señaló: “Le damos la bienvenida a Jhonny Insignares, nuevo secretario de Cultura de Barranquilla, un joven que quiere profundamente a Barranquilla, apasionado por lo nuestro y defensor de la historia, patrimonio y tradiciones de la ciudad. También se suma Erika Grau para liderar la Oficina de Turismo y seguir posicionando a Barranquilla como un destino que enamora y recibe con los brazos abiertos a quienes nos visitan”.

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Poco después de este anuncio se conoció la renuncia de Ospina, quien señaló a El Heraldo: “mi mayor gratitud hacia el alcalde Alejandro Char. Respeto todas sus directrices, pero esta vez decido dar un paso al costado para que sea él quien dirija la entidad. Muchas gracias al mandatario y a su familia”.

Esta salida se da en un momento clave para el evento. En los últimos días se conoció la nueva reina del Carnaval, Salwa Maloof Habib, así como en los próximos se tendrá que dar a conocer el rey Momo del próximo año y los reyes del Carnavalito.

Ospino tiene una amplia trayectoria pública en la ciudad. Fue asesor de despacho de la Secretaría de Educación, secretario de Educación, presidente del Concejo de Barranquilla y secretario de Cultura y Patrimonio entre el 2024 y febrero del 2026.

Dentro de su gestión se destaca la creación de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla (FILBAC), la consolidación de la red de bibliotecas populares y el avance en la dotación de la Fábrica de Cultura #2 en Villa de San Pablo.