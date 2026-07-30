En Puerto Colombia hallan restos de joven barranquillero desaparecido

Imagen de referencia. Andrés Felipe Cueto Vaca, de 19 años, fue hallado sin vida nueve días después de su desaparición. Foto: Óscar Pérez

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En la vía hacia el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó el hallazgo de cuatro sacos abandonados entre la maleza, en cuyo interior se encontraban los restos desmembrados de un joven de 19 años. La víctima fue identificada como Andrés Felipe Cueto Vaca, quien había sido reportado como desaparecido el pasado domingo 19 de julio.

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El hallazgo se produjo en la tarde del martes 28 de julio, cuando patrullas de la Policía Metropolitana y agentes de la Policía Judicial atendieron un llamado realizado por vecinos del sector que reportaron un olor fétido que emanaba de la vegetación de la zona.

Al inspeccionar el lugar, hallaron cuatro costales y los uniformados constataron la presencia de restos humanos con heridas de arma cortopunzante. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron la inspección forense.

Tras las labores de identificación en las que participaron familiares de la víctima, las autoridades informaron que el hombre residía en el barrio La Esmeralda y fue visto por última vez cuando salió del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, rumbo a un funeral.

Sus familiares habían reportado ante la Fiscalía la desaparición del joven después de recibir un video en el que presuntos miembros de la banda “Los Costeños” lo mostraban amarrado y exigían una suma de dinero para no asesinarlo. El pago exigido nunca se concretó y, nueve días después de su desaparición, fueron encontrados los restos.

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Según la Policía Metropolitana, algunos “transeúntes del sector manifestaron que observaron los sacos abandonados en el lugar desde hace aproximadamente cinco días”.

Las autoridades avanzan en la investigación y recopilación de pruebas para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del crimen. Sin embargo, informaron que la zona no dispone de cámaras de vigilancia, un elemento que dificulta la tarea de rastrear vehículos o sospechosos que hayan podido transitar por el punto.

Entre las hipótesis que evalúan los investigadores figura una posible relación con la muerte de Kevin Yesid Cueto Vaca, hermano de Andrés Felipe, hallado sin vida el 2 de enero de este año, en el barrio Costa Hermosa de Soledad.