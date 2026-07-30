Reactivan cobro en los peajes de Curos y Rioblanco en Santander

Imagen de referencia. Curos y Rioblanco vuelven a cobrar peaje tras diez meses de protestas por deterioro vial. Foto: Cortesía

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Después de casi diez meses, los peajes de Curos y Rioblanco, ubicados sobre la Ruta 45A en Santander, volverán a operar con el cobro habitual a partir del 30 y 31 de julio. La medida fue confirmada por la gobernación del departamento después de una mesa de conciliación en la que participaron autoridades departamentales, transportadores y organismos de control.

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El recaudo permanecía suspendido por las manifestaciones de las comunidades y del sector transportador, que exigían al Gobierno Nacional inversiones concretas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la infraestructura de la vía, considerada clave para la movilidad y el transporte de carga.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que en la reunión estuvieron representantes de la Alianza de Transportadores de la Ruta 45A, quienes firmaron un pacto para retomar el cobro y dar continuidad a las mesas de seguimiento con la Gobernación, el Invías y la Procuraduría. Este último organismo será el encargado de hacer verificaciones semanales para constatar que se ejecuten los compromisos.

El Invías confirmó que, dentro de los acuerdos alcanzados, se contempla una inversión de 63.000 millones de pesos destinada al mejoramiento y mantenimiento de la Ruta 45A. Actualmente, estas obras se ejecutan en cinco frentes de trabajo y registran un avance del 35 %.

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De acuerdo con Hernández, las comunidades dieron su aval para que la caseta de Curos empiece a operar nuevamente desde el 30 de julio, mientras que la de Rioblanco (Tres Piedras) lo hará a partir del 31 de julio. La meta, según explicó el secretario, es retomar la operatividad habitual del corredor y asegurar los ingresos que se requieren para las labores de mantenimiento.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó que la Ruta 45A está bajo la competencia del Gobierno Nacional y pidió que los dineros que se recogen en el tramo entre Bucaramanga y Barbosa sean destinados a esta misma vía por medio del convenio Los Comuneros. Según Díaz, este mecanismo permitiría garantizar mejoras concretas para los usuarios santandereanos y responder a las demandas de las comunidades del sector.