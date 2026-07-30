Encontraron restos que serían de la hija de María Camila Potosí, en Cali

El plantón que acompañó las honras fúnebres de María Camila reunió familiares, vecinos y organizaciones pidiendo celeridad en la investigación. Foto: Itzel Martínez Sarmiento

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En medio de las labores de búsqueda de Alahia, la hija de María Camila Potosí, que habría sido extraída de su vientre, las autoridades confirmaron que el CTI encontró, en el sector de Santa Elena, los restos de un recién nacido que corresponderían a los de la niña Alahia.

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El hallazgo, según primeras versiones, fue hecho tras la georreferenciación de cámaras de seguridad y testimonios recolectados, en una zona rural de Cali. “En este momento se adelantan las diligencias de inspección técnica para, posteriormente, trasladarlos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se buscará su plena identificación”, indicó la Fiscalía.

La información se conoce después de que las autoridades confirmaron la captura de cinco personas, entre las que está la mujer que transportó a María Camila Potosí el día de su desaparición y quien había figurado como una de las principales sospechosas de su desaparición.

Según las autoridades, las capturas se hicieron en Cali y el municipio de Andalucía. Los capturados serían alias Nilson, Edu, Kevin y JJ, entre los cuales, según indicó el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, varios ya tendrían la intención de salir del país.

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La desaparición de María Camila Potosí, una joven de 21 años y ocho meses de embarazo, se dio el pasado 16 de julio, luego de que realizó una serie de trámites en la ciudad. Su cuerpo fue hallado el 20 de julio cerca del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.

Tras el hallazgo, se confirmó que la mujer no tenía en su vientre a su bebé, por lo que familiares y allegados han estado realizando velatones y manifestaciones exigiendo celeridad en las investigaciones.