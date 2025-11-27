Encendieron el árbol de Navidad más grande del país en Barranquilla: ¿cuánto mide?

Al evento del encendido del árbol asistieron más de 1.000 personas, lo que marcó el inicio de la temporada navideña en la ciudad. Foto: Tecnoglass

En Barranquilla encendieron este miércoles 26 de noviembre el árbol de Navidad más grande de Colombia, ubicado en la rotonda del monumento de la Ventana al Mundo. Más de 1.000 personas asistieron al evento que estuvo acompañado de un show artístico y de luces.

El árbol mide 66 metros de altura y supera la estructura de la Ventana al Mundo que mide 45 metros. Su montaje estuvo a cargo de 120 colaboradores del Grupo Tecnoglass, que donó la estructura y ensambló las piezas desde finales de octubre.

Además, el sistema de iluminación cuenta con 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, lo que permite proyectar animaciones, figuras y mensajes que cambiarán hasta los primeros días de enero de 2026.

El árbol navideño funciona como una pantalla que va transformando su apariencia en tiempo real. Este espacio se convierte en un punto clave de la ruta navideña de la ciudad que une este sector con el Gran Malecón del Río, un recorrido de más de 6 kilómetros de luces y decoraciones.

También, el evento, que inició desde las 5:00 p.m., incluyó un espectáculo en el que contaban historias con personajes navideños, con música en vivo, presentaciones artísticas y actividades para niños. Finalmente, la jornada cerró con un show de fuegos artificiales que iluminó la zona industrial.

“Este árbol ilumina las ilusiones de nuestros niños, de los barranquilleros. Toda Barranquilla se viene a esta zona, este día es tan especial, porque prendemos el árbol. Eso es lo que buscamos todos los días del año, que nuestra gente, que nuestra Barranquilla, que nuestros empleados siempre tengan una sonrisa, siempre tengan bienestar, porque esa es la razón de ser, esa es la razón de que exista la fundación”, indicó Karen Abudinen, directora de la Fundación Tecnoglass.