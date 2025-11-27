Niño de cinco años murió tras ser atropellado por una ciudadana china en Medellín

Imagen de referencia. La conductora, de nacionalidad china, dio negativo en la prueba de embriaguez. Foto: Istock

Un niño de cinco años murió tras ser atropellado por una conductora que se movilizaba en un vehículo tipo campero en el barrio Colinas del Sur, en los límites entre Medellín e Itagüí el domingo 23 de noviembre.

Según testigos, el menor de edad cruzaba una calle estrecha de la comuna 15 (Guayabal) cuando la conductora, de 39 años y de ciudadanía china, avanzaba por la vía y no alcanzó a detenerse. El vehículo golpeó al niño con la parte delantera y le causó lesiones de gravedad.

Vecinos del sector auxiliaron al menor de edad y lo trasladaron a un centro asistencial, pero al llegar ya no tenía signos vitales.

Por su parte, la secretaría de Movilidad de Medellín le realizó la prueba de alcoholemia a la conductora, la cual resultó negativa. Las autoridades inspeccionaron el lugar del accidente para recolectar información que permita determinar responsabilidades.

La víctima fue identificada como Jonathan Zapata Rodríguez. Según el Observatorio de Movilidad del Distrito, su muerte se convirtió en el primer caso en el que un menor de edad entre 0 y 5 años fallece en siniestros viales en la ciudad. Con este caso, van 87 peatones muertos en lo que va del año. En el mismo periodo del 2024 iban 113 casos.

Un hecho similar ocurrió el 27 de octubre en el que otro siniestro vial causó la muerte de un menor de edad de 14 años y un hombre de 32. El accidente, que se registró en la autopista norte, sector Feria de Ganados, en la comuna 5, involucró un furgón, un bus de servicio público y una motocicleta.