Las dudas en el caso de madre e hija que habrían sido enterradas en su casa en Barranquilla

Dayana Carolina Ochoa y su hija de 10 años fueron vistas por última vez hace tres meses. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades continúan en la búsqueda de Dayana Carolina Ochoa, de 36 años, y su hija Lucía Carolina Chirino, de 10 años, quienes desaparecieron hace tres meses en Barranquilla, pero cuyo caso ha encendido las alarmas de las autoridades ante las hipótesis que plantean que la pareja sentimental de la mujer podría estar relacionado y además las habría podido enterrar en su propia vivienda.

Lea: Vertimiento de un químico en un caño dejó 41 personas intoxicadas en Barranquilla

Estas especulaciones surgieron esta semana luego de que las autoridades tuvieran que intervenir, en el sector de Loma Roja, en el barrio Me Quejo, de Barranquilla, ante un intento de linchamiento contra Luis Carlos Vengoechea, quien tenía una relación con Ochoa desde hace aproximadamente un año y a quien acusan de la desaparición.

Las dudas de la comunidad surgen porque el sujeto le indicó a los vecinos hace unos meses que Dayana Carolina se había ido a trabajar a Panamá, pero sus allegados negaron que ella hubiera viajado, así como sus vecinos señalaron que no volvió a contestar sus redes sociales y WhatsApp.

“Ella siempre se comunicaba por audios, pero de un momento a otro dejó de enviarlos y solo escribía. Cuando le preguntábamos por qué, él (pareja de Dayana) respondía que en su trabajo no le permitían usar el teléfono. También le preguntábamos por la niña y decía que estaba bien. Incluso él venía todas las mañanas a decirnos: ‘¿No las ha llamado?’”, indicó a Caracol Radio una vecina.

Le puede interesar: Capturan al presunto homicida de Natalia Santodomingo, mujer trans asesinada en Cajicá

Luego de eso, la mujer no volvió a contestar, pero Vengoechea empezó a vender la casa en la que vivía Ochoa y su hija, y a pedir que le enviara el dinero por Nequi, lo que generó más dudas de la comunidad, dado que la mujer quería mucho su casa. “La familia y su hijo empezaron a llamar, y entre todas, porque somos un grupo, nos alertamos. Incluso vinieron dos amigas desde Venezuela, pero no encontraron nada”, añadió la vecina.

Sumado a esto, los vecinos indican que había maltrato físico y verbal por parte del sujeto, así como señalaron que poco tiempo después de la desaparición denunciaron malos olores en la zona.

“Acá duramos aproximadamente un mes con goleros y chulos en el aire, y yo le reclamaba. Le decía:ven acá, aquí huele a feo, qué está pasando, porque nosotras nos alertamos por los olores. Y él dijo:mi gato se perdió, es posible que el gato esté muerto. Al pasar el mes, ya empezó a cesar el olor”, dijo una vecina a la Emisora del Atlántico.

Por ello, los vecinos decidieron entrar con palas a la casa a buscar a las mujeres, lo que desató el enfrentamiento en el que casi linchan a Vengoechea. En respuesta, la Policía Metropolitana señaló: “Frente a reportes ciudadanos relacionados con la presunta desaparición de una mujer de nacionalidad venezolana y una menor, se activaron de manera inmediata los mecanismos de búsqueda y verificación establecidos en el protocolo institucional”.

EL CTI de la Fiscalía realizó inspecciones el pasado miércoles 26 de noviembre en la vivienda de la mujer, pero no se hallaron restos en el lugar, por lo que este jueves continuará la búsqueda en los alrededores. A la par, Vengoechea fue trasladado a Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia tras el intento de linchamiento, a la espera de nueva información.

“Quisiéramos que nos ayuden a encontrarla y que no dejen eso así porque no mataron a dos perros, ni se desaparecieron. Yo quiero hallarla sea como sea, aunque sea muy doloroso, pero quiero saber dónde está, cuál es el paradero”, señaló Mayra Alejandra Ochoa, hermana de la víctima.