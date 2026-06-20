Encontraron cuerpo de joven desaparecido en Puerto Colombia, Atlántico

Imagen de referencia. Las autoridades anunciaron investigaciones para determinar la causa de la muerte del joven. Foto: Blu Radio

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Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Luis Fernando Jaimes Reyes, el joven de 26 años que en la mañana de este sábado 20 de junio desapareció luego de que fue arrastrado por una corriente en el sector conocido como la playa de la Plaza, en el municipio de Puerto Colombia, en Atlántico.

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Según indicaron los cuerpos de socorro, el joven llegó a la playa sobre las 5:50 a. m. de este sábado junto con algunos amigos para meterse al mar, pero luego de sumergirse, Jaimes Reyes no volvió a salir, por lo que quienes se encontraban en la zona dieron aviso a las autoridades.

“Ingresó al mar y fue visto tratando de salir, pero desapareció, por lo cual se inició un proceso de búsqueda y rescate por parte de los salvavidas y se informó a la Armada Nacional para apoyar las labores en el sector”, explicó a El Heraldo Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia.

Inmediatamente, unidades del Cuerpo de Salvavidas, la Policía y organismos de atención de emergencias iniciaron la búsqueda del joven, quien finalmente fue hallado en el sector de Vistamar, en un punto conocido como La Trocha, este mismo sábado.

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Vargas añadió que el levantamiento del cuerpo lo hizo Policía Judicial, así como señaló que se adelantan las investigaciones para determinar las causas de la muerte del joven que habría sido arrastrado por la corriente.

Adicionalmente, el funcionario recordó que “está totalmente prohibido el ingreso a las playas en horarios no permitidos. El horario autorizado es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, que es cuando se cuenta con la presencia de salvavidas, Policía y demás organismos de socorro para salvaguardar la integridad de los bañistas”.

De igual forma, las autoridades recordaron la importancia de no entrar al mar en estado de embriaguez o si no se tiene experiencia nadando. Desde la Dimar, al comienzo de semana, se señaló que se reforzó la seguridad en 21 playas de la región para aumentar las medidas de prevención.