Las amenazas que recibieron cuatro concejales en Medellín; Personería pide protección

Alejandro de Bedout, Claudia Carrasquilla, Andrés Felipe Rodríguez y Andrés Tobón fueron amenazados a comienzos de año. Foto: Concejo de Medellín

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La Personería de Medellín se sumó a las voces de apoyo a los cuatro concejales de la capital antioqueña que denunciaron esta semana nuevas amenazas contra su vida, justo después de que la Procuraduría pidió acciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Todo comenzó con un mensaje del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien el pasado miércoles 17 de junio denunció que después de dos meses, el Gobierno Nacional no había garantizado a los concejales amenazados en Medellín garantías de seguridad.

“El gobierno de Petro ha hecho caso omiso a las amenazas que existen sobre algunos concejales de Medellín, que son además opositores democráticos a su gobierno. En cambio, sí protegen desde la UNP a los cabecillas de las Farc, como alias Calarcá y muchos otros”, dijo el alcalde.

Sumado a esto, el mandatario indicó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría le pidieron a la UNP como al Gobierno tomar medidas de protección para Alejandro de Bedout, Claudida Carrasquilla, Andrés Tobón y Andrés “El Gury”.

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Después del pronunciamiento del alcalde, los cuatro concejales aseguraron que hicieron llegar a la Fiscalía nueva información que indicaría que intentarían atentar contra sus vidas luego de las elecciones de este fin de semana.

“Esta fuente nos informa que hubo una reunión cerca de acá en Metro Centro, a una cuadra de la Alpujarra, en la GDO de Caicedo, que manejan comuna 9, comuna 8 y comuna 10. Se han venido dando estas conversaciones, seguimientos a nosotros como concejales”, indicó Alejandro de Bedout.

Los cabildantes añadieron que las amenazas vendrían de estructuras armadas que operan en el Valle de Aburrá y cabecillas recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí, entre los que están alias “Douglas”, “Carlos Pesebre” y una mujer conocida como alias “La Cucha”.

En 2025, ya habían sido denunciadas amenazas contra la vida de los concejales del Centro Democrático; adicionalmente, tras conocerse la fiesta que se realizó en la cárcel de Itagüí, en abril pasado, se alertaron amenazas contra concejales como Tobón y Carrasquilla, lo que obligó a realizar sesiones cerradas en el Concejo.

Sumado a esto, el cabildante Rodríguez indicó que ha denunciado perfilamientos de una supuesta columna urbana del ELN, así como añadió que denunció presuntos planes para usar bombas lapas contra vehículos suyos y de Carrasquilla.

“Sabemos quiénes son y los tenemos denunciados ante la Fiscalía. Hemos puesto nueve solicitudes a la UNP y no hemos recibido respuesta”, sumó Rodríguez.

Ante esto, Juan Pablo Galvis, personero delegado, indicó: “hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten las medidas de protección necesarias y garanticen la vida, la integridad y el ejercicio pleno de las funciones de los corporados. La Personería Distrital de Medellín continuará haciendo seguimiento a este caso”.