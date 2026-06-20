Investigan riña que terminó con una menor de edad herida en colegio de la ladera de Cali

El altercado se presentó en medio de un torneo intercursos. Foto: Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero

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Varias preguntas hay alrededor del caso de una niña que quedó inconsciente en medio de una riña que se dio dentro de la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, en la ladera de Cali.

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El hecho se presentó durante un torneo interclases dentro de la institución. En medio de uno de los encuentros, se presentó una riña en la que varios estudiantes comenzaron a herirse y de allí salió la menor de edad lesionada, que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Sobre lo ocurrido, la directora de la institución, Flor Elisa Bejarano, señaló a Blu Radio que la menor de edad se encuentra fuera de peligro, así como explicó que “en el calor del partido se presentó esa circunstancia. Inmediatamente se activó la ruta, se llamó a los padres y se hizo el procedimiento que se debía hacer (...), estamos en el proceso de indagación”.

Al respecto, la Personería de Cali señaló que: “Este tipo de situaciones generan profunda preocupación y evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de convivencia, prevención de la violencia y protección integral de niñas, niños y adolescentes dentro de los entornos educativos. Las instituciones educativas deben ser espacios seguros para el aprendizaje, el respeto y la construcción de ciudadanía”.

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De igual forma, hicieron un llamado a las autoridades a tomar medidas en el asunto y que “se determinen las responsabilidades correspondientes y se brinde el acompañamiento necesario a la estudiante afectada y a su familia”.

Este hecho se registra semanas después de que el mismo ente de control hiciera una alerta por el aumento de riñas dentro de las instituciones de la ciudad. El caso más reciente se dio en el colegio INEM Jorge Isaacs, de donde comenzaron a circular varios videos en redes sociales de estudiantes mujeres enfrentándose.

Aunque en ese momento, la Secretaría de Educación aseguró que se intervino junto al Comité Escolar de Convivencia para evaluar el caso, sobre los más recientes hechos de violencia no se han pronunciado.