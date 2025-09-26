Encontraron enterrados a dos jóvenes desaparecidos en Galapa, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. Las autoridades han reforzado la presencia de uniformados sobre el corredor vial. Foto: ANI

Por una llamada anónima, las autoridades encontraron enterrados, en una zona enmontada del municipio de Galapa, en Atlántico, los cuerpos de Brayan De Jesús Orellano Escorcia, de 23 años, y Aldair Romario Cervantes Manotas, de 26 años, quienes habían desaparecido desde el pasado 21 de septiembre.

Según indicaron las autoridades, los cuerpos fueron hallados en alto grado de descomposición y con impactos de bala, en una zona boscosa cerca de la Circunvalar de la Prosperidad, a la altura del kilómetro 15.

Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado domingo, cuando ambos salieron de la vivienda de la vivienda de Arellano, en el barrio Las Flores, con el fin de ir de Barranquilla hacia Galapa.

“Informa la reportante que el joven se comunicó la última vez desde el municipio de Galapa. Desde ahí se desconoce su paradero. Vestía un suéter de color lila talla L, jean blanco roto talla 28, crocs blancos y gorra roja”, indica la circular de la Fiscalía sobre la desaparición.

La Policía Metropolitana de Barranquilla hizo el levantamiento de los cuerpos sobre las 10:30 p.m. y los trasladó a Medicina Legal. Aunque no se conoce quiénes estuvieron detrás del asesinato de los jóvenes, las autoridades investigan si en el caso estarían involucrados miembros del Clan del Golfo.

Esto se debe a que primeras versiones indican que los dos hombres integrarían una banda delincuencial llamada “Los 27″ y se habrían estado haciendo pasar como miembros del otro grupo armado, lo que estaría generando rencillas que, al parecer, desencadenaron el crimen.

El caso ha causado consternación en la región, no solo porque se trataba de dos hombres conocidos por la comunidad, sino además por la serie de crímenes que se han registrado sobre la Circunvalar de la Prosperidad, por donde las autoridades han redoblado la presencia de Fuerza Pública para prevenir nuevos hechos de violencia.