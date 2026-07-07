Encontraron muerto a turista bogotano desaparecido en el mar de Puerto Colombia

Imagen de referencia. Las autoridades hicieron un llamado a respetar las restricciones en las playas. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

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En cercanías de la playa de Miramar, en Puerto Colombia, las autoridades encontraron el cuerpo de un turista bogotano, que había desaparecido desde el domingo 5 de julio, luego de que una corriente lo arrastró en el sector de Pradomar.

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El hallazgo fue hecho en la madrugada del lunes, luego de que cuerpos de socorro y costeros adelantaron labores de búsqueda y rescate por más de 30 horas, en zonas aledañas donde se presentó la emergencia.

“De inmediato se activó un grupo de rescate por parte del Cuerpo de Salvavidas. Durante la emergencia se intervino a tres personas que se estaban ahogando, dos de ellas fueron rescatadas con vida, mientras que la tercera se perdió de vista en el mar (…) Esta situación activó el protocolo de búsqueda y rescate con la participación de los diferentes organismos de socorro”, dijo Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia.

La víctima fue Yeison Alberto Niño, de 30 años, quien habría entrado sobre las 5:35 p.m. al mar con un grupo de personas, pese a las restricciones de las autoridades para el ingreso a esa hora.

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Por ello, Vargas hizo un llamado a los turistas a respetar los horarios establecidos para los turistas, entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m." Ese es el horario donde van a contar con salvavidas y seguridad en las playas. Fuera de este horario ponen en riesgo la vida de estas personas porque ya no encuentran socorristas en la zona".

De igual forma, Linda Goenaga, coordinadora operativa del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, hizo un llamado a la comunidad a acatar otras normas como “las restricciones al lado de los espolones, en los sitios donde están las banderas rojas, ya que estas nos están indicando que no se puede ingresar a esa zona”, añadió la funcionaria a El Heraldo.

En lo que va corrido del año se han registrado seis muertes en Puerto Colombia por inmersión. En la mayoría de los casos, resaltaron las autoridades, se dio por incumplir las normas en la zona.