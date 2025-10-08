Encontraron muerto y con signos de tortura a funcionario de la UNP en Atlántico

Imagen de referencia. El cuerpo fue encontrado por habitantes de la zona en una trocha. Foto: Bomberos de Bucaramanga

En zona rural del municipio de Ponedera, en Atlántico, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años, quien presentaba señales de tortura y un tiro en la cabeza.

El hallazgo se hizo sobre la trocha Uvero, ubicada en el corregimiento de Santa Rita, por habitantes de la zona que avisaron a las autoridades de la presencia, sobre la vía, del hombre que vestía de blue jean, camiseta negra y tenis negros. Además, tenía las manos atadas en la espalda y un disparo en la cabeza.

Testigos de los hechos indicaron a la Policía del Atlántico que sujetos armados bajaron al hombre de un carro y le dispararon en el lugar en el que fue encontrado, lo que es corroborado por miembros de la Sijín y la Sipol del Atlántico, que se hicieron cargo de las investigaciones.

Las autoridades buscan determinar si el asesinato estaría relacionado con las labores de Guerrero Moreno, quien era escolta de la Unidad Nacional de Protección. Esto se da en momentos en que se ha reforzado la seguridad para miembros del Inpec y de la UNP en el país, por la oleada de ataques que se han registrado en los últimos días en diferentes departamentos.

De las investigaciones, la Policía indicó que realizan las investigaciones correspondientes para verificar la ruta de escape de los delincuentes, así como buscan determinar rápidamente las motivaciones del crimen.

De Guerrero se conoce que era oriundo de Aracataca, en Magdalena. Su cuerpo fue trasladado por las autoridades a la sede de Medicina Legal en Barranquilla. Se espera que las autoridades den más detalles del asesinato.